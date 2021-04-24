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Флик после 1:2 от Майнца: Еще три матча, нужна победа для чемпионства. Надеюсь, сделаем это

Германия
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Наставник мюнхенцев подвел итоги поражения от "Майнца"

Флик после 1:2 от Майнца: Еще три матча, нужна победа для чемпионства. Надеюсь, сделаем это

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Главный тренер мюнхенской "Баварии" Ханси Флик прокомментировал выездное поражение от "Майнца" в матче 31-го тура Бундеслиги.

"Жаль, что не получилось стать чемпионами сегодня. "Майнц" сыграл очень хорошо, агрессивно и компактно оборонялся. У нас почти не было шансов забить, они блестяще отстояли свои ворота.

В первом тайме мы сыграли не так, как планировали. Во второй половине дела складывались лучше. Но этого было недостаточно. Наша команда выглядела не так, как мы привыкли. Играли немного медленно, не могли действовать с той же интенсивностью как обычно. Осталось три матча и нам нужна победа. Надеюсь, что мы сделаем это", – рассказал немец.

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В статье: Бавария (Мюнхен) Майнц Ханси Флик
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Источник:
ФК "Бавария"

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