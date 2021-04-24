Германия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Флик после 1:2 от Майнца: Еще три матча, нужна победа для чемпионства. Надеюсь, сделаем это
Наставник мюнхенцев подвел итоги поражения от "Майнца"
Главный тренер мюнхенской "Баварии" Ханси Флик прокомментировал
"Жаль, что не получилось стать чемпионами сегодня. "Майнц" сыграл очень хорошо, агрессивно и компактно оборонялся. У нас почти не было шансов забить, они блестяще отстояли свои ворота.
В первом тайме мы сыграли не так, как планировали. Во второй половине дела складывались лучше. Но этого было недостаточно. Наша команда выглядела не так, как мы привыкли. Играли немного медленно, не могли действовать с той же интенсивностью как обычно. Осталось три матча и нам нужна победа. Надеюсь, что мы сделаем это", – рассказал немец.
Популярное сейчас
- Свитолина не подала на матч и проиграла Барти в полуфинале в Штутгарте. Как это было
- Президент Вереса: Селезнева в клубе не будет
- Римский клуб все-таки хочет купить Яремчука
- Фанаты Шальке устроили потасовку с игроками из-за вылета клуба из Бундеслиги
- Удивительная красотка, которая была любовницей трех звезд Серии А и ждет ребенка от четвертой. ФОТО
- Шикарная модель, которая стала судьей в чемпионате Украины и пострадала в дерби Карпат. ФОТО