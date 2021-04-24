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Бундеслига. Байер – Айнтрахт 3:1. Бэйли больно бьёт по амбициям орлов на Лигу Чемпионов

Германия
(1 голосов)

"Фармацевты" заслуженно победили

Бундеслига. Байер – Айнтрахт 3:1. Бэйли больно бьёт по амбициям орлов на Лигу Чемпионов

Фото – Getty Images, автор – неизвестен

Новина українською

Бундеслига, 31-й тур

Леверкузен, "БайАрена"

"Байер" – "Айнтрахт" 3:1

Голы: Бэйли (70), Аларио (80), Демирбай (90+1) – Силва (90)

"Байер": Градецки – Синкгравен, Тапсоба, Драгович, Та – Паласиос, Демирбай – Бэйли (Венделл, 85), Вирц (Амири, 85), Беллараби (Диаби, 61) – Шик (Аларио, 77)

"Айнтрахт": Трапп – Ндика, Хинтереггер, Ильзанкер (Тута, 83) – Костич, Хасебе (Юнес, 77), Соу, Дурм (Чендлер, 77) – Баркок (Йович, 77), Камада (Цубер, 83) – Силва

Предупреждения: Паласиос (76) – Ндика (87)

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