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Бундеслига. Байер – Айнтрахт 3:1. Бэйли больно бьёт по амбициям орлов на Лигу Чемпионов
"Фармацевты" заслуженно победили
Фото – Getty Images, автор – неизвестен
Бундеслига, 31-й тур
Леверкузен, "БайАрена"
"Байер" – "Айнтрахт" 3:1
Голы: Бэйли (70), Аларио (80), Демирбай (90+1) – Силва (90)
"Байер": Градецки – Синкгравен, Тапсоба, Драгович, Та – Паласиос, Демирбай – Бэйли (Венделл, 85), Вирц (Амири, 85), Беллараби (Диаби, 61) – Шик (Аларио, 77)
"Айнтрахт": Трапп – Ндика, Хинтереггер, Ильзанкер (Тута, 83) – Костич, Хасебе (Юнес, 77), Соу, Дурм (Чендлер, 77) – Баркок (Йович, 77), Камада (Цубер, 83) – Силва
Предупреждения: Паласиос (76) – Ндика (87)
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