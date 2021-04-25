Бундеслига. Боруссия М – Арминия 5:0. Полный разгром

Бундеслига, 31-й тур

Менхенгладбах, "Боруссия Парк"

"Боруссия" М – "Арминия" 5:0

Голы: Эмболо (6, 69), Тюрам (15), Бенсебаини (18, пен), Плеа (84)

"Боруссия" М: Зоммер – Бенсебаини (Янчке, 85), Эльведи, Гинтер – Лазаро (Вендт, 75), Нойхаус (Крамер, 75), Закария, Лайнер (Байер, 85) – Вольф – Эмболо, Тюрам (Плеа, 75)

"Арминия": Ортега – Лукоки, Нильссон, Пипер, де Медина – Майер, Притль – Гебауэр (Шипплок, 76), Окугава (Кунце, 46), Доан – Клос (Фогльзаммер, 46)

Предупреждения: Лазаро (36) – де Медина (52)

Когда у Гладбаха по-настоящему идёт игра, то остановить их практически невозможно. Донецкий "Шахтёр" прекрасно прочувствовал это на собственной шкуре, а сегодня это может подтвердить и "Арминия". Команда из Билефельда не проигрывала в четырех последних встречах и даже выбралась из зоны вылета, но против "Боруссии" им предложить было нечего.

"Арминия" пыталась высоко встречать соперника с первых минут, за что команда Марко Розе жесточайшим образом их наказала, решив исход игры в первые 20 минут. "Жеребцы" запросто проходили прессинг соперника через фланги, благодаря чему Эмболо и Тюрам забили свои мячи. Третий гол стал подарком от Нильссона, сыгравшего рукой в собственной штрафной. Бенсебаини уверенно реализовал приговор.

Взяв небольшую паузу, "Боруссия" продолжила избиение во второй половине. Эмболо оформил дубль после фееричной комбинации, в ходе которой он успел трижды обыграться в стеночку с партнёрами. Точку поставил Плеа, забивший свой первый гол в Бундеслиге из-за пределов штрафной. В итоге 5:0. Гладбах на кураже – это нечто.