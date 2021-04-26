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Бавария ведет переговоры с Юлианом Нагельсманном
Он может сменить Ханси Флика
Getty Images / Global Images Ukraine
По информации Bild, "Бавария" ведет переговоры с тренером РБ Лейпциг Юлианом Нагельсманном (33). Предполагается, что он станет преемником Ханси Флика, который уже летом покинет клуб.
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Ранее немецкие СМИ сообщали, что РБ Лейпциг, который сейчас тренирует Нагельсманн, планирует получить за уход тренера 30 млн евро.
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