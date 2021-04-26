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Нагельсманн просит руководство РБ Лейпциг расторгнуть с ним контракт

Германия
(1 голосов)

Отступные за игрока слишком велики

Нагельсманн просит руководство РБ Лейпциг расторгнуть с ним контракт

Фото: DAZN / Автор – неизвестен

Новина українською

Главный тренер "РБ Лейпциг" Юлиан Нагельсманн может продолжить карьеру в мюнхенской "Баварии".

По информации Kicker, специалист стремится перебраться в стан действующих чемпионов Германии. Он уже обратился к руководству своего клуба с просьбой расторгнуть с ним контракт, чтобы он смог уйти из команды.

Ранее стало известно, что "Бавария" вступила в переговоры с руководителями "РБ Лейпциг" по поводу возможного выкупа контракта Нагельсмана. "Быки" не намерены расставаться со своим наставником и повысили цену на него с € 15-20 млн до € 30 млн.

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В статье: Юлиан Нагельсманн
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Комментарии (1)
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ts0y (Чернигов)
26.04.2021 в 16:05
Відступні за гравця занадто великіредакция незнает что Нагельсманн тренер?)
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