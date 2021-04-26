Нагельсманн просит руководство РБ Лейпциг расторгнуть с ним контракт

Главный тренер "РБ Лейпциг" Юлиан Нагельсманн может продолжить карьеру в мюнхенской "Баварии".

По информации Kicker, специалист стремится перебраться в стан действующих чемпионов Германии. Он уже обратился к руководству своего клуба с просьбой расторгнуть с ним контракт, чтобы он смог уйти из команды.