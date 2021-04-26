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Нагельсманн просит руководство РБ Лейпциг расторгнуть с ним контракт
Отступные за игрока слишком велики
Фото: DAZN / Автор – неизвестен
Главный тренер "РБ Лейпциг" Юлиан Нагельсманн может продолжить карьеру в мюнхенской "Баварии".
По информации Kicker, специалист стремится перебраться в стан действующих чемпионов Германии. Он уже обратился к руководству своего клуба с просьбой расторгнуть с ним контракт, чтобы он смог уйти из команды.
Ранее стало известно, что
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