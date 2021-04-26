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Аугсбург сменил главного тренера

Германия
(1 голосов)

Им стал Маркус Вайнцирль

Аугсбург сменил главного тренера

Новина українською

"Аугсбург" уволил главного тренера Хайко Херрлиха. Его место займет Маркус Вайнцирль, пишет официальный сайт клуба.

Вайнцирль ранее уже руководил "Аугсбургом" с 2012 по 2016 год и выводил команду в Лигу Европы. 46-летний специалист заключил с клубом контракт до 30 июня 2022 года.

За три тура до окончания чемпионата "Аугсбург" идет 13-м месте, на 4 очка опережая идущий в зоне переходных матчей "Кельн".

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В статье: Маркус Вайнцирль Аугсбург Хайко Херрлих
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