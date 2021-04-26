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Боссы Баварии готовятся к встрече с Фликом, известна зарплата Нагельсманна

Германия
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Боссы Баварии готовятся к встрече с Фликом, известна зарплата Нагельсманна

Фото: World Index / Автор – неизвестен

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Главный тренер "РБ Лейпциг" Юлиан Нагельсманн возглавит мюнхенскую "Баварию".

Клуб из Баварии согласовал условия контракта с 33-летним специалистом, сообщает журналист Sport1 Патрик Бергер.

"Бавария" выплатит "Лейпцигу" компенсацию в размере 20 млн евро за переход тренера.

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Сначала мюнхенцы планируют расторгнуть контракт с Хансом-Дитером Фликом. А тогда будут анонсировать приход Нагельсманна. Встреча между Фликом и руководством "Баварии" состоится в ближайшие часы.

Журналист мюнхенской газеты Münchner Merkur Мануэль Бонке утверждает, что с Нагельсманном будет подписан долгосрочный контракт с зарплатой 8 млн евро в год.

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В статье: Бавария (Мюнхен) РБ Лейпциг Юлиан Нагельсманн Ханси Флик
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