Боссы Баварии готовятся к встрече с Фликом, известна зарплата Нагельсманна

Главный тренер "РБ Лейпциг" Юлиан Нагельсманн возглавит мюнхенскую "Баварию".

Клуб из Баварии согласовал условия контракта с 33-летним специалистом, сообщает журналист Sport1 Патрик Бергер.

"Бавария" выплатит "Лейпцигу" компенсацию в размере 20 млн евро за переход тренера.

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Сначала мюнхенцы планируют расторгнуть контракт с Хансом-Дитером Фликом. А тогда будут анонсировать приход Нагельсманна. Встреча между Фликом и руководством "Баварии" состоится в ближайшие часы.

Журналист мюнхенской газеты Münchner Merkur Мануэль Бонке утверждает, что с Нагельсманном будет подписан долгосрочный контракт с зарплатой 8 млн евро в год.