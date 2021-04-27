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Гюндоган рассказал, как из-за турецкой фамилии ему не хотели сдавать квартиру в Дортмунде
Ничего себе!
Getty Images / Global Images Ukraine
Полузащитник "Манчестер Сити" Илкай Гюндоган, который ранее выступавший за "Боруссию Д", рассказал, что ему не хотели сдавать квартиру в Дортмунде (он выступал за команду с 2011-го по 2016-й год).
"Когда я приехал в Дортмунд, то мне казалось, что я готов ко всему. Я ошибался. Никогда не забуду, что тогда произошло. Я искал квартиру в городе и услышал, как эти люди говорили обо мне. "Видел фамилию? Гюндоган. Она турецкая. Ты уверен, что он может позволить себе эту квартиру?"
"Когда я им сказал, что я футболист, то их тон изменился. "Ох, пожалуйста, проходите". И эти люди сами были иммигрантами! Мне было очень грустно".
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