  1. UA-Футбол ⚽
  2. Германия
  3. Гюндоган рассказал, как из-за турецкой фамилии ему не хотели сдавать квартиру в Дортмунде
В тренде
Германия
Германия

Германия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Гюндоган рассказал, как из-за турецкой фамилии ему не хотели сдавать квартиру в Дортмунде

Германия
(1 голосов)

Ничего себе!

Гюндоган рассказал, как из-за турецкой фамилии ему не хотели сдавать квартиру в Дортмунде

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Полузащитник "Манчестер Сити" Илкай Гюндоган, который ранее выступавший за "Боруссию Д", рассказал, что ему не хотели сдавать квартиру в Дортмунде (он выступал за команду с 2011-го по 2016-й год).

"Когда я приехал в Дортмунд, то мне казалось, что я готов ко всему. Я ошибался. Никогда не забуду, что тогда произошло. Я искал квартиру в городе и услышал, как эти люди говорили обо мне. "Видел фамилию? Гюндоган. Она турецкая. Ты уверен, что он может позволить себе эту квартиру?"

"Когда я им сказал, что я футболист, то их тон изменился. "Ох, пожалуйста, проходите". И эти люди сами были иммигрантами! Мне было очень грустно".

Читайте такжеМанчестер Сити - Тоттенхэм 1:0. Четвертая подряд победа в Кубке лиги

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Боруссия (Дортмунд) Илкай Гюндоган Манчестер Сити
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Marca

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...