Гюндоган рассказал, как из-за турецкой фамилии ему не хотели сдавать квартиру в Дортмунде

Полузащитник "Манчестер Сити" Илкай Гюндоган, который ранее выступавший за "Боруссию Д", рассказал, что ему не хотели сдавать квартиру в Дортмунде (он выступал за команду с 2011-го по 2016-й год).

"Когда я приехал в Дортмунд, то мне казалось, что я готов ко всему. Я ошибался. Никогда не забуду, что тогда произошло. Я искал квартиру в городе и услышал, как эти люди говорили обо мне. "Видел фамилию? Гюндоган. Она турецкая. Ты уверен, что он может позволить себе эту квартиру?"