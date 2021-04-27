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Чудом обошлось без разгрома. Лейпциг – Штутгарт 2:0. Обзор матча
"Быки" пощадили новичка лиги
Фото: imago images, автор – Sven Sonntag
"Лейпциг" комфортно обыграл "Штутгарт", практически гарантировав за собой вторую строчку в Бундеслиге, попутно отложив чемпионство "Баварии" ещё на тур.
"Швабы" с 15-й минуты остались в меньшинстве, после чего игра шла на одни ворота. "Быки" ограничились двумя голами, продемонстрировав изрядное расточительство у чужих владений. "Штутгарт" же нанёс свой единственный удар в сторону ворот Гулачи в компенсированное ко второму тайму время.
Бундеслига, 31-й тур
Лейпциг, "Ред Булл Арена"
"РБ Лейпциг" – "Штутгарт" 2:0
Голы: Айдара (46), Форсберг (67, пен)
"РБ Лейпциг": Гулачи – Орбан, Конате (Упамекано, 46), Клостерман (Мукиэле, 65) – Анхелиньо, Кампль, Адамс (Хенрикс, 73), Хайдара – Ольмо (Клюйверт, 76), Нкунку (Форсберг, 65) – Серлот
"Штутгарт": Кобель – Кемпф, Антон, Мавропанос – Кулибали (Чурлинов, 88), Ахамада, Эндо, Массимо – Кастро (Каразор, 75), Ферстер – Калайджич (Санко, 74)
Предупреждение: Конате (24), Хенрикс (76)
Удаление: Ахамада (14)
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