  1. UA-Футбол ⚽
  2. Германия
  3. Чудом обошлось без разгрома. Лейпциг – Штутгарт 2:0. Обзор матча
В тренде
Германия
Германия

Германия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Чудом обошлось без разгрома. Лейпциг – Штутгарт 2:0. Обзор матча

Германия
(1 голосов)

"Быки" пощадили новичка лиги

Чудом обошлось без разгрома. Лейпциг – Штутгарт 2:0. Обзор матча

Фото: imago images, автор – Sven Sonntag

UA-Футбол
Новина українською

"Лейпциг" комфортно обыграл "Штутгарт", практически гарантировав за собой вторую строчку в Бундеслиге, попутно отложив чемпионство "Баварии" ещё на тур.

"Швабы" с 15-й минуты остались в меньшинстве, после чего игра шла на одни ворота. "Быки" ограничились двумя голами, продемонстрировав изрядное расточительство у чужих владений. "Штутгарт" же нанёс свой единственный удар в сторону ворот Гулачи в компенсированное ко второму тайму время.

Бундеслига, 31-й тур

Лейпциг, "Ред Булл Арена"

"РБ Лейпциг" – "Штутгарт" 2:0

Голы: Айдара (46), Форсберг (67, пен)

"РБ Лейпциг": Гулачи – Орбан, Конате (Упамекано, 46), Клостерман (Мукиэле, 65) – Анхелиньо, Кампль, Адамс (Хенрикс, 73), Хайдара – Ольмо (Клюйверт, 76), Нкунку (Форсберг, 65) – Серлот

"Штутгарт": Кобель – Кемпф, Антон, Мавропанос – Кулибали (Чурлинов, 88), Ахамада, Эндо, Массимо – Кастро (Каразор, 75), Ферстер – Калайджич (Санко, 74)

Предупреждение: Конате (24), Хенрикс (76)

Удаление: Ахамада (14)

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: РБ Лейпциг Штутгарт
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...