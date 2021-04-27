"Майнц" не стал церемониться с будущим чемпионом Германии, обыграв его на своём поле. Третья победа кряду и практически решенный вопрос о сохранении прописки от аутсайдера.

"Карнавальники" разошлись в первом тайме, забив "Баварии" дважды, и ещё дважды угодив в штангу Нойера. Не обошлось и без привоза Ману, но в целом Мюнхен не заслужил очков в этой игре. Зато под занавес Левандовски забил 36-й гол в Бундеслиге, приблизившись к рекорду Герда Мюллера.

Бундеслига, 31-й тур

Майнц, "Опель Арена"

"Майнц" – "Бавария" 2:1

Голы: Буркардт (13), Квайсон (37) – Левандовски (90+4)

"Майнц": Центнер – Ниакате, Хак, Сен-Жюст – Мвене, Латца, Баррейро (Кор, 90), да Коста (Брозински, 89) – Куайсон (Боэтиюс, 68) – Онисиво (Глатцель, 80), Буркардт (Озтуналы, 46)

"Бавария": Нойер – Дэвис, Алаба (Гнабри, 70), Боатенг, Павар – Горецка (Куасси, 46), Киммих – Коман (Мусиала, 46), Мюллер, Сане (Чупо-Мотинг, 46) – Левандовски

Предупреждения: Сен-Жюст (59) – Боатенг (36), Горецка (41), Алаба (42), Левандовски (72)