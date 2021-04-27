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"Это была большая честь для меня, не пустой звук". Флик - об уходе из Баварии
Для него последние два года были незабываемы
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Главный тренер "Баварии" Ханс-Дитер Флик прокомментировал свой уход с поста по окончанию сезона.
"Последние два года для меня незабываемы. Мне очень понравились не только эмоции, победы, титулы, но и ежедневная работа на поле – это было невероятное время.
Успеха можно добиться только вместе! Тренер – ничто без своей команды, и мне посчастливилось встретить здесь фантастических футболистов, тренерский штаб и персонал, которые проделали невероятную работу. Спасибо, ребята, спасибо, Катлин (Крюгер, менеджер команды - прим.)
Благодарю также президента Герберта Хайнера, а также все руководство – Карлу-Хайнцу Румменигге, Оливера Кана и Хасана Салихамиджича за предоставленную мне возможность тренировать эту замечательную команду.
Разочаровывает лишь одно: мы не смогли отметить самые большие успехи за это время с фанатами. Я скучал по ним на каждом матче. Я желаю семье "Баварии" всего наилучшего в будущем. Когда я говорю, что это была большая честь для меня, это не пустой звук", – сказал Флик.
Напомним, что Ханси Флик возглавлял "Баварию" с 2019 года.
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