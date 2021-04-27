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"Это была большая честь для меня, не пустой звук". Флик - об уходе из Баварии

Германия
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Для него последние два года были незабываемы

"Это была большая честь для меня, не пустой звук". Флик - об уходе из Баварии

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

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Главный тренер "Баварии" Ханс-Дитер Флик прокомментировал свой уход с поста по окончанию сезона.

"Последние два года для меня незабываемы. Мне очень понравились не только эмоции, победы, титулы, но и ежедневная работа на поле – это было невероятное время.

Успеха можно добиться только вместе! Тренер – ничто без своей команды, и мне посчастливилось встретить здесь фантастических футболистов, тренерский штаб и персонал, которые проделали невероятную работу. Спасибо, ребята, спасибо, Катлин (Крюгер, менеджер команды - прим.)

Благодарю также президента Герберта Хайнера, а также все руководство – Карлу-Хайнцу Румменигге, Оливера Кана и Хасана Салихамиджича за предоставленную мне возможность тренировать эту замечательную команду.

Разочаровывает лишь одно: мы не смогли отметить самые большие успехи за это время с фанатами. Я скучал по ним на каждом матче. Я желаю семье "Баварии" всего наилучшего в будущем. Когда я говорю, что это была большая честь для меня, это не пустой звук", – сказал Флик.

Напомним, что Ханси Флик возглавлял "Баварию" с 2019 года.

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В статье: Бавария (Мюнхен) Ханси Флик
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Источник:
FC Bayern

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