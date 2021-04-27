Бавария заплатила миллионы за Нагельсманна, новые тренеры Боруссий и Лейпцига. Карусель не останавливается

В январе “Майнц” поручил спасать команду от вылета датскому тренеру Бо Свенссону. Австрийский “Лиферинг” (фарм-клуб “Зальцбурга”) получил 1.5 млн евро. Через месяц “Боруссия” Дортмунд решила заплатить “Боруссии” Менхенгладбах 5 млн евро за досрочное расторжение контракта с тренером “жеребцов” Марко Розе. В свою очередь Гладбах в апреле подписал за 7.5 млн евро тренера “Айнтрахта” Ади Хюттера. Но самый громкий тренерский трансфер все равно останется за “Баварией”. Без пяти минут чемпион сезона 2020/21 по разным данным раскошелится на 20-25 млн евро за тренера “Лейпцига” Юлиана Нагельсманна.

Скорее всего первые семь команд Бундеслиги (согласно турнирной таблице после 31 тура) начнут новый сезон с новыми тренерами. “Безумная тренерская карусель” (das Trainerkarussell) завертелась с увольнением Люсьена Фавра в декабре, и не собирается останавливаться. Как Бундеслига до такого докатилась?

Бавария теряет Флика, но приобретает Нагельсманна

Ханси Флик выиграл с “Баварией” шесть трофеев за календарный год, но покидает Мюнхен после первого полного сезона во главе команды.

Ни один тренер в “Баварии” не может влиять на кадровые решения, сколько бы трофеев он не выиграл. Флик покидает клуб не из-за того, что его работой недовольны, а из-за конфликта со спортивным директором Хасаном Салихамиджичем. Они просто не могли работать вместе, как бы не старалась их умиротворить Румменигге, Кан и Хайнер. В итоге Салихамиджич (как считают некоторые – марионетка почетного президента клуба Ули Хенесса) остается в “Баварии”, а Флик отправляется в сборную Германии.

Конфликт между Фликом и Салихамиджичем зародился еще в январе 2020 года, на подготовительном сборе в Катаре. Флик, который возглавлял команду только два месяца, публично указал на необходимость трансфера второго правого защитника на подмену Павару. Салихамиджичу это не понравилось. Сезон 2020/21 закончился для “Рекордмайстера” грандиозным триумфом. “Бавария” показывала лучший футбол в мире, и взяла все трофеи. Конфликт отошел на второй план.

Но в короткое летнее межсезонье все снова пошло не так. “Бавария” потеряла Тьяго, закончились аренды Перишича и Коутиньо, Алаба отказался продлевать контракт на приемлемых условиях. “Баварии” срочно нужно было усиливать скамейку, и только в последний день трансферного окна Салихамиджич смог подписать таких футболистов как Рока, Сарр, Дуглас Коста и Чупо-Мотинг. Ранее был подписан Лерой Сане, которого “Бавария” вела больше года. Сане проводит неровный сезон, Чупо-Мотинг улучшил микроклимат в раздевалке, но его вклад на поле минимальный. Рока, Сарр, Дуглас Коста – это полный провал. А, бесплатно был подписан на большую зарплату талантливый вратарь Александер Нюбель. Салихамиджич обещал его агенту игровое время, но по словам Флика он ничего об этом не знает, поэтому в воротах оставался Нойер, а Нюбель весь сезон просидел на лавке.

“Бавария” стала слабее.

Флик не получил ни одного футболиста “из своего списка”. Это принцип “Баварии” – не идти на уступки тренерам. Но один или два приоритетных трансфера все же удавалось оформлять и Хайнкесу (Хави Мартинес), и Гвардиоле (Тьяго). Флик не получил никого. Кроме того, ему не дали право вето на входящие трансферы.

“Игроки Салихамиджича" получали минимум игрового времени (среди них и Лукас Эрнандес, подписанный в позапрошлом сезоне за 80 млн евро), а Флик упорно доверял “старой гвардии”, Алабе, и Боатенгу, которого Салихамиджич пытается вытолкнуть уже не первый год.

Напряжение между Фликом и Салихамиджичем наростало. После одной игры тренер “Баварии” в клубном автобусе крикнул на спортдира “да заткнись ты наконец!” на глазах у ошарашенных футболистов.

Большинство из них, в том числе и “сенаторы” клуба Нойер, Мюллер и Левандовский симпатизировали Флику. Флик не только смог поставить команде суперзрелищный футбол, но и установил с командой очень хорошие отношения. Чтобы преуспеть в “Баварии” нужно иметь набор исключительных качеств, быть максимально требовательным к себе, и к окружающим. Флик соответствовал всем критериям – он устраивал футболистов как тренер, и как человек. Общественное мнение тоже было на стороне тренера. В опросе kicker “кто более ценный для “Баварии”: Флик или Салихамиджич?” более 90% выбрали сторону тренера.

Конфликт наростал, и точка невозврата была пройдена в феврале-марте. Когда “Бавария” подписывала центрбека “Лейпцига” Дайо Упамекано, Салихамиджич между делом поинтересовался ситуацией с Нагельсманном – у тренера РБ один агент с французским защитником. Флику это не понравилось.

А в марте Йоахим Лев сообщил о своем намерении покинуть сборную Германии после Евро-2020. В свое время Флик был ассистентом Лева и внес значительный вклад в победу сборной на ЧМ-2006. Он сохранил хорошие отношения с DFB, обе были заинтересованы в продолжении сотрудничества.

Румменигге и Кан продолжали уверять, что ничего не изменится, у Флика контракт до 2023 года и “было бы безумием” что-то менять. Но Салихамиджич уже активно работал над приглашением Нагельсманна, а Флик искал пути воссоединения со сборной.

Окончательно терпение Флика было потеряно перед первым матчем четвертьфинала Лиги чемпионов с ПСЖ. Хасан Салихамиджич вышел к журналистам, и сказал, что контракт с Боатенгом, одним из главных “лейтенантов” Флика, продлен не будет. Тренер “Баварии” дождался момента, когда команда решила все турнирные задачи (после победного матча с “Вольфсбурга”) и объявил СМИ, что он попросит “Баварию” расторгнуть с ним контракт. Футболисты были огорчены этим решением, внутри команды возникло небольшое напряжение из-за того, что клуб не смог решить эту ситуацию.

Также "Баварию" покинет и ассистент главного тренера Мирослав Клозе. Его отношения с Салихамиджичем не сложились по другой причине. По одной из версий, когда Клозе был тренером юношеской команды, он держал на лавке сына спортдира. Салихамиджич этого ему не простил.

Почему Нагельсманн? Больше вариантов нет. В свое время “Бавария” упустила шансы пригласить Клоппа и Тухеля, и больше эту ошибку повторять не намерена. Нагельсманн – самый многообещающий тренер современности, и в клубе считают, что рекордные 20-25 млн евро за 33-летнего тренера – это хорошая инвестиция.

Сам Нагельсманн родом из Баварии, в детстве он поддерживал одноименный клуб, а когда уже работал тренером, всегда мечтал его возглавить. Пазл складывается идеально.

Что с “Лейпцигом”?

Помимо Нагельсманна, РБ покинет и спортивный директор Маркус Креше. Клубу нужно будет заполнить две позиции.

На повышение может пойти главный тренер “Зальцбурга” Джесси Марш, который ранее работал и в нью-йоркском “Ред Булле”. Рассматривается кандидатура и другого американца – главный тренер “Штутгарта” Пеллегрино Матараццо в свое время был ассистентом Нагельсманна в “Хоффенхайме”.

“Боруcсия Дортмунд”. Терзич out, Розе in (5 млн евро)

Марко Розе первым запустил “тренерскую карусель”. После того, как он получил назначение в Дортмунд на сезон 2021/22 его “Боруссия” Менхенгладбах не могла выиграть в восьми матчах подряд (одна ничья, семь поражений), и лишилась шансов на успешное завершение сезона. Нынешний и.о. Эдин Терзич по идее должен войти в тренерский штаб Дортмунда. Но если ему удастся вывести “Боруссию” в Лигу чемпионов, возможно он получит предложение от другого клуба.

“Боруссия” Менхенгладбах. Розе out, Хюттер in (7.5 млн евро)

Спортивный директор Гладбаха Макс Эберль уверял, что на “99% Розе” останется. Когда его не удалось переубедить, самый статусный спортдир в Бундеслиге активно занялся поисками нового тренера. В прессе обсуждались различные варианты, от тен Хага до Хави Алонсо, в итоге Эберль остановил свой выбор на Ади Хюттере, который за три года достиг впечатляющего прогресса с “Айнтрахтом”, сделав команду из Франкфурта претендентом на ЛЧ в этом сезоне.

“Айнтрахт” Франкфурт. Полная замена спортивного департамента

Когда появились первые слухи о том, что Хюттер может оказаться в Гладбахе, австрийский тренер категорически заявил: “Мне все нравится, я точно останусь”.

Но затем он передумал. В некоторой степени Хюттера можно понять. По окончанию сезона “Айнтрахт” покинут спортдиректор Бруно Хюбнер, проработавший в клубе десять лет, а также член правления и глава спортивного департамента Фреди Бобич, который в следующем сезоне займется проектом “Герты”. С уходом двух незаменимых специалистов “Айнтрахт” теряет устойчивую структуру. В Гладбахе с этим все в порядке. Поэтому Хюттер отказывается от исторического шанса поучаствовать с “Айнтрахтом” в Лиге чемпионов. Если Франкфурт сможет в нее пробится.

“Вольфсбург”. Гласнер out?

Сменить работу может еще один успешный австрийский тренер Бундеслиги. Главного тренера “Зальцбурга” Джесси Марша ждут если не “Лейпциге”, то в “Айнтрахте”, и главный тренер "Вольфсбурга" Оливер Гласнер по информации СМИ готов вернуться в Австрию и занять вакантную должность в “Ред Булле”. У него натянутые отношения со спортивным директором “Вольфсбурга” Йоргом Шмадтке, кроме того он отказался от своей квартиры в Вольфсбурге и переехал в отель. Возможно, это о чем-то говорит. Его контракт с “волками” действует до лета 2022-го.

“Байер” Леверкузен. Вольф in?

После увольнения Петера Боса в марте, “Байер” позвал исполнять обязанности тренера 40-летнего наставника сборной Германии U-18 Ханнеса Вольфа. В свое время он безуспешно работал в “Штутгарте” и “Гамбурге”. В пяти матчах во главе “Байера” у Вольфа три победы, ничья и поражение. Его нынешний контракт действует до конца сезона, и Леверкузен занял выжидательную позицию.