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Лейпциг попытается подписать форварда Зальцбурга
Он проводит результативный сезон
Фото: Soccernews.ru
"Лейпциг" намерен подписать форвард "Зальцбурга" Патсона Дака в ближайшее трансферное окно. Игроку уже был предложен пятилетний контракт, пишет в Twitter журналист Николо Скира.
В нынешнем сезоне 22-летний Дака принял участие в 36 матчах во всех турнирах, забил 31 мяч и сделал 10 результативных передач.
Контракт Дака с австрийским клубом рассчитан до лета 2024 года.
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