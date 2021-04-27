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Лейпциг попытается подписать форварда Зальцбурга

Германия
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Он проводит результативный сезон

Лейпциг попытается подписать форварда Зальцбурга

Фото: Soccernews.ru

Новина українською

"Лейпциг" намерен подписать форвард "Зальцбурга" Патсона Дака в ближайшее трансферное окно. Игроку уже был предложен пятилетний контракт, пишет в Twitter журналист Николо Скира.

В нынешнем сезоне 22-летний Дака принял участие в 36 матчах во всех турнирах, забил 31 мяч и сделал 10 результативных передач.

Контракт Дака с австрийским клубом рассчитан до лета 2024 года.

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В статье: Зальцбург РБ Лейпциг Патсон Дака
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