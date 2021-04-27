Я разозлил Юргена Клоппа. Гюндоган вспомнил событие, о котором никогда не рассказывал

Немецкий центральный полузащитник "Манчестер Сити" Илкай Гюндоган сейчас играет под руководством Хосепа Гвардиолы. А в 2011-2015 годах он выступал в дортмундской "Боруссии", где тренером был другой топ-наставник - Юрген Клопп.

Илкай признался, что когда-то разозлил Юргена Клоппа.

Во время пребывания в Дортмунде у игроков было правило, что все они должны своевременно отчитываться SMS-сообщениями перед врачом команды. "В том случае, если вы чувствовали себя нехорошо перед тренировкой", объясняет Гюндоган. Но однажды, когда утром он легко почувствовал бедро, он пренебрег этим правилом: "Я думал, что все будет хорошо".

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Перед тренировкой Илкай "попросил врача обязательно осмотреть его бедро, и он сказал: "Мышца немного напряженная, почему ты не написал нам?", - спросил он Гюндогана. "Я сказал: "Не волнуйся, я могу тренироваться". Он ответил: "Я должен сообщить главному тренеру, мы не можем рисковать". Через несколько минут появился Клопп. Он был обеспокоен. Он сказал: "Почему ты не сообщил нам, ты знаешь правило!". Я сказал: "Да, но я в порядке!". Я пытался как-то выйти из этой ситуации, хотя и знал, что допустил ошибку. Юрген продолжал говорить, что мы не можем рисковать, я - что могу тренироваться. Затем Клопп пришел в "бешенство", он кричал: "Делайте, что хотите, блин!". И хлопнул за собой дверью. Когда я пошел на площадку примерно через полчаса, ко мне подошел Юрген. Я ожидал лекции, но он обнял меня и сказал: "Друг, ты знаешь, почему я так рассердился? Ты важен для меня, и я не хочу, чтобы ты себе навредил. Затем он обнял меня. Я был поражен!". Вот такой Клопп, очень эмоциональный, конечно, но тоже очень открытый и честный. В этот день Юрген дал мне урок: Всегда старайся быть честным - с другими и с самим собой, - цитирует игрока Kicker.

Впереди у "Манчестер Сити" Гюндогана поединок ЛЧ с французским "Пари Сен-Жермен" завтра, 28 апреля, в 22:00.