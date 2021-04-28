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"Он поднимает команды на невероятный уровень". Левандовский – о назначении Нагельсманна в Баварию

Германия
(1 голосов)

Роберт доволен

"Он поднимает команды на невероятный уровень". Левандовский – о назначении Нагельсманна в Баварию

Spox

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Лидер мюнхенской "Баварии" Роберт Левандовский рассказал о своих ожиданиях от работы с новым тренером. Цитирует поляка портал Goal.com.

"Я не очень хорошо знаком с Юлианом, но могу сказать, что он всегда поднимает свои команды на невероятный уровень, вы можете даже не догадываться о подобных планках. Результативность команд Нагельсманна превосходит все ожидания".

"Жаль, что Флик уходит. Он не только отличный тренер, но еще и прекрасный человек. С ним всегда можно поговорить о личных делах. При нем мы добились исторических результатов. Это было, безусловно, мое лучшее время в "Баварии". Он всегда давал нам четкие ориентиры насчет того, чего стоит ожидать".

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В статье: Роберт Левандовский Бавария (Мюнхен) Юлиан Нагельсманн Ханси Флик
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Источник:
Goal.com

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Комментарии (4)
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vgolovan (полтава)
28.04.2021 в 13:18
зачем это писать - как можно баварию поднять еще выше-очень много хвалебных од пропето уже для этого тренера-посмотрим на результат
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0
0
Cerega15 (Kherson)
28.04.2021 в 13:39
А как Левандовский должен был это комментировать? Я хз, мне кажется поменяли шило на мыло. Лучше бы остался Флик, этот слишком слаб для нас. Так, что ли?
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+2
0
ANESTEZIO (ВІННИЦЯ)
28.04.2021 в 13:57
Флик идёт в сборную
+2
0
Мистер Блин (Хмельницкий)
28.04.2021 в 14:36
в самого не раз виникали питання, як так, що Флік йде з Баварії при таких досягненнях, але вчора почитав статтю на цьому сайті, де вичерпно розказано про конфлікт інтересів між Фліком і Саліхаміджичем, в якому, певно, перемогу отримав останній! німецька скурпульозність на лице!)
0
0


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