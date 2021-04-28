"Он поднимает команды на невероятный уровень". Левандовский – о назначении Нагельсманна в Баварию

Лидер мюнхенской "Баварии" Роберт Левандовский рассказал о своих ожиданиях от работы с новым тренером. Цитирует поляка портал Goal.com.

"Я не очень хорошо знаком с Юлианом, но могу сказать, что он всегда поднимает свои команды на невероятный уровень, вы можете даже не догадываться о подобных планках. Результативность команд Нагельсманна превосходит все ожидания".