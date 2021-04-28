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"Он поднимает команды на невероятный уровень". Левандовский – о назначении Нагельсманна в Баварию
Роберт доволен
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Лидер мюнхенской "Баварии" Роберт Левандовский рассказал о своих ожиданиях от работы с новым тренером. Цитирует поляка портал Goal.com.
"Я не очень хорошо знаком с Юлианом, но могу сказать, что он всегда поднимает свои команды на невероятный уровень, вы можете даже не догадываться о подобных планках. Результативность команд Нагельсманна превосходит все ожидания".
"Жаль, что Флик уходит. Он не только отличный тренер, но еще и прекрасный человек. С ним всегда можно поговорить о личных делах. При нем мы добились исторических результатов. Это было, безусловно, мое лучшее время в "Баварии". Он всегда давал нам четкие ориентиры насчет того, чего стоит ожидать".
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