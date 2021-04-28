Нагельсманна в РБ Лейпциг заменит американец

Сансонский "РБ Лейпциг" намерен назначить главным тренером американца Джесси Марша, который сейчас возглавляет австрийский "Ред Булл Зальцбург", сообщает Bild.

Стороны достигли согласия в целом. Причем сначала Марш ни был основным кандидатом.

Напомним, что действующий наставник "РБ Лейпциг" Юлиан Нагельсманн с лета 2021 перейдет на пост главного тренера мюнхенской "Баварии", которая заплатила за него 25 млн евро.