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Переход в пределах одной системы: в РБ Лейпциг официально нашли замену Нагельсманну
JM вместо JN
RB Leipzig
Американский наставник "Зальцбурга" Джесси Марш переезжает в Лейпциг, чтобы возглавить немецкий гранд – об этом уже сообщила пресс-служба "быков". Напомним, "РБ Лейпциг" и "РБ Зальцбург" входят в один футбольный бизнес-проект.
Таким образом, Марш заменит на должности главного тренера команды Юлиана Нагельсманна, который с нового сезона возглавит мюнхенскую "Баварию". Контракт с Маршем заключен до 1 июля 2023 года.
Интересно, что ранее Джесси тренировал другой клуб из системы "РБ" – "Нью-Йорк". Таким образом, он достиг высшей ступеньки иерархии "быков". Отметим, что клуб интересно представил Марша – дописав лишь одну черточку к инициалам Нагельсманна, после чего JN трансформировались в JM.
???? RB Leipzig— Die Roten Bullen (@DieRotenBullen) April 29, 2021
└???? Internal
└???? TopSecret
└⚠️ DefinetlyDontPublish.mp4 pic.twitter.com/ASzyLyWK40
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