Переход в пределах одной системы: в РБ Лейпциг официально нашли замену Нагельсманну

Американский наставник "Зальцбурга" Джесси Марш переезжает в Лейпциг, чтобы возглавить немецкий гранд – об этом уже сообщила пресс-служба "быков". Напомним, "РБ Лейпциг" и "РБ Зальцбург" входят в один футбольный бизнес-проект.

Таким образом, Марш заменит на должности главного тренера команды Юлиана Нагельсманна, который с нового сезона возглавит мюнхенскую "Баварию". Контракт с Маршем заключен до 1 июля 2023 года.

Интересно, что ранее Джесси тренировал другой клуб из системы "РБ" – "Нью-Йорк". Таким образом, он достиг высшей ступеньки иерархии "быков". Отметим, что клуб интересно представил Марша – дописав лишь одну черточку к инициалам Нагельсманна, после чего JN трансформировались в JM.