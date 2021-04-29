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Переход в пределах одной системы: в РБ Лейпциг официально нашли замену Нагельсманну

Германия
(1 голосов)

JM вместо JN

Переход в пределах одной системы: в РБ Лейпциг официально нашли замену Нагельсманну

RB Leipzig

Новина українською

Американский наставник "Зальцбурга" Джесси Марш переезжает в Лейпциг, чтобы возглавить немецкий гранд – об этом уже сообщила пресс-служба "быков". Напомним, "РБ Лейпциг" и "РБ Зальцбург" входят в один футбольный бизнес-проект.

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Таким образом, Марш заменит на должности главного тренера команды Юлиана Нагельсманна, который с нового сезона возглавит мюнхенскую "Баварию". Контракт с Маршем заключен до 1 июля 2023 года.

Интересно, что ранее Джесси тренировал другой клуб из системы "РБ" – "Нью-Йорк". Таким образом, он достиг высшей ступеньки иерархии "быков". Отметим, что клуб интересно представил Марша – дописав лишь одну черточку к инициалам Нагельсманна, после чего JN трансформировались в JM.

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В статье: Зальцбург РБ Лейпциг Джесси Марш
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Комментарии (1)
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ЯрыЛо (Kryvyj Ryh)
29.04.2021 в 11:49
Забавно сделали
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