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Экс-игрок сборной Германии и Реала отделался условным приговором из-за детской порнографии
Восемь лет как закончил карьеру
Фото: Спорт-Експрес
Суд в немецком городе Дюссельдорф приговорил бывшего игрока "Реала", Шальке 04 и дортмундской "Боруссии" Кристофф Метцельдер (1999-2013 годы карьеры) до 10 месяцев тюремного заключения условно по делу о распространении детской порнографии.
Бывший защитник сборной Германии во время заседания суда заявил, что отказывается от ордена "За заслуги перед Германией".
Я делал скриншоты компрометирующих изображений, которые есть в свободном доступе на веб-сайтах. А также делился своими фантазиями в чатах. Никаких нападений на детей или молодых людей не было и не планировалось, несмотря на то, что я оставлял комментарии грубого характера в чатах. Все это происходило только в параллельном цифровом мире.
Я пересылал изображения несмотря на то, что знал, какие невыразимые страдания стоят за ними, и несмотря на мою благотворительную работу с детьми. Я принимаю наказания и прошу прощения у жертв сексуального насилия. Мне придется жить с осознанием этой вины перед обществом всю жизнь.
Я с гордостью отношусь к своей благотворительной деятельности, но хотел бы отказаться от ордена "За заслуги перед Германией" из уважения к нынешним и будущим его владельцам, - заявил бывший футболист на заседании суда. Его цитирует Deutsche Welle.
Ранее Кристофф Метцельдер признал, что у него в смартфоне было около 300 фотографий 29 детей порнографического содержания. Их он посылал в группе в WhatsApp двум женщинам.
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