Экс-игрок сборной Германии и Реала отделался условным приговором из-за детской порнографии

Суд в немецком городе Дюссельдорф приговорил бывшего игрока "Реала", Шальке 04 и дортмундской "Боруссии" Кристофф Метцельдер (1999-2013 годы карьеры) до 10 месяцев тюремного заключения условно по делу о распространении детской порнографии.

Бывший защитник сборной Германии во время заседания суда заявил, что отказывается от ордена "За заслуги перед Германией".

Я делал скриншоты компрометирующих изображений, которые есть в свободном доступе на веб-сайтах. А также делился своими фантазиями в чатах. Никаких нападений на детей или молодых людей не было и не планировалось, несмотря на то, что я оставлял комментарии грубого характера в чатах. Все это происходило только в параллельном цифровом мире.

Я пересылал изображения несмотря на то, что знал, какие невыразимые страдания стоят за ними, и несмотря на мою благотворительную работу с детьми. Я принимаю наказания и прошу прощения у жертв сексуального насилия. Мне придется жить с осознанием этой вины перед обществом всю жизнь.

Я с гордостью отношусь к своей благотворительной деятельности, но хотел бы отказаться от ордена "За заслуги перед Германией" из уважения к нынешним и будущим его владельцам, - заявил бывший футболист на заседании суда. Его цитирует Deutsche Welle.