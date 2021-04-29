  1. UA-Футбол ⚽
  2. Германия
  3. Экс-игрок сборной Германии и Реала отделался условным приговором из-за детской порнографии
В тренде
Германия
Германия

Германия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Экс-игрок сборной Германии и Реала отделался условным приговором из-за детской порнографии

Германия
(2 голосов)

Восемь лет как закончил карьеру

Экс-игрок сборной Германии и Реала отделался условным приговором из-за детской порнографии

Фото: Спорт-Експрес

Новина українською

Суд в немецком городе Дюссельдорф приговорил бывшего игрока "Реала", Шальке 04 и дортмундской "Боруссии" Кристофф Метцельдер (1999-2013 годы карьеры) до 10 месяцев тюремного заключения условно по делу о распространении детской порнографии.

Бывший защитник сборной Германии во время заседания суда заявил, что отказывается от ордена "За заслуги перед Германией".

Я делал скриншоты компрометирующих изображений, которые есть в свободном доступе на веб-сайтах. А также делился своими фантазиями в чатах. Никаких нападений на детей или молодых людей не было и не планировалось, несмотря на то, что я оставлял комментарии грубого характера в чатах. Все это происходило только в параллельном цифровом мире.

Я пересылал изображения несмотря на то, что знал, какие невыразимые страдания стоят за ними, и несмотря на мою благотворительную работу с детьми. Я принимаю наказания и прошу прощения у жертв сексуального насилия. Мне придется жить с осознанием этой вины перед обществом всю жизнь.

Я с гордостью отношусь к своей благотворительной деятельности, но хотел бы отказаться от ордена "За заслуги перед Германией" из уважения к нынешним и будущим его владельцам, - заявил бывший футболист на заседании суда. Его цитирует Deutsche Welle.

Ранее Кристофф Метцельдер признал, что у него в смартфоне было около 300 фотографий 29 детей порнографического содержания. Их он посылал в группе в WhatsApp двум женщинам.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Боруссия (Дортмунд) Германия Шальке (Гельзенкирхен) Кристоф Метцельдер Реал (Мадрид)
Оцените этот материал:
(2 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (1)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
avatar
Alex_ForzaMilan (Київ)
29.04.2021 в 22:33
Ідіот.
Ответить
+1
0


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...