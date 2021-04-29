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Мхитарян: Клопп более дружелюбный с игроками, чем Луческу
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Хавбек "
Напомним, что именно из "Шахтера" Луческу Мхитарян в 2013 перешел в "Боруссию" Дортмунд Клоппа.
"В "Боруссии" я встретил Клоппа, философия которого отличалась от Луческу. Юрген более дружелюбный с игроками. Он был больше похож на психолога, старался нам вселить уверенность, даже если играли плохо или ошибались.
Тогда я закрывался ото всех, ни с кем не говорил после поражений. Чувствовал себя плохо, если проиграли или провели ужасный матч из-за моей ошибки. Я сам на себя давил, но Клопп дал понять, что в футбол играют 11 игроков. Это команда, которая побеждает или уступает, дело не в одном игроке.
Можно ошибаться, от этого никто не застрахован. Это часть жизни. Клопп помог мне снять напряжение и всегда думать позитивно", - сказал Мхитарян.
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