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Мхитарян: Клопп более дружелюбный с игроками, чем Луческу

Германия
(3 голосов)

Хавбек рассказал о методах работы тренеров

Мхитарян: Клопп более дружелюбный с игроками, чем Луческу

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Хавбек "Ромы" Генрих Мхитарян рассказал о методах работы Мирчи Луческу м Юргена Клоппа.

Напомним, что именно из "Шахтера" Луческу Мхитарян в 2013 перешел в "Боруссию" Дортмунд Клоппа.

"В "Боруссии" я встретил Клоппа, философия которого отличалась от Луческу. Юрген более дружелюбный с игроками. Он был больше похож на психолога, старался нам вселить уверенность, даже если играли плохо или ошибались.

Тогда я закрывался ото всех, ни с кем не говорил после поражений. Чувствовал себя плохо, если проиграли или провели ужасный матч из-за моей ошибки. Я сам на себя давил, но Клопп дал понять, что в футбол играют 11 игроков. Это команда, которая побеждает или уступает, дело не в одном игроке.

Можно ошибаться, от этого никто не застрахован. Это часть жизни. Клопп помог мне снять напряжение и всегда думать позитивно", - сказал Мхитарян.

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В статье: Боруссия (Дортмунд) Юрген Клопп Мирча Луческу Генрих Мхитарян Шахтер (Донецк) Рома (Рим)
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Источник:
The Athletic

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