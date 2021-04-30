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Форвард Байера пропустит остаток сезона из-за травмы

Германия
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Футболист травмировал сухожилие мышцы правого бедра

Форвард Байера пропустит остаток сезона из-за травмы

Новина українською

Нападающий "Байера" Лукас Аларио пропустит остаток сезона-2020/21, сообщает пресс-служба клуба из Леверкузена.

28-летний аргентинец получил повреждение сухожилия мышцы правого бедра во время тренировки. Восстановление займет у футболиста от 6 до 8 недели.

В сезоне-2020/21 Аларио провел 33 матча за "Байер", на его счету 15 голов и 4 результативных передачи.

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В статье: Байер (Леверкузен) Лукас Аларио
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