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Форвард Байера пропустит остаток сезона из-за травмы
Футболист травмировал сухожилие мышцы правого бедра
Нападающий "Байера" Лукас Аларио пропустит остаток сезона-2020/21, сообщает пресс-служба клуба из Леверкузена.
28-летний аргентинец получил повреждение сухожилия мышцы правого бедра во время тренировки. Восстановление займет у футболиста от 6 до 8 недели.
Die #Werkself muss im Saison-Endspurt auf @lucasalario13 verzichten. ????— Bayer 04 Leverkusen (@bayer04fussball) April 30, 2021
Lucas hat sich im Training am Donnerstag eine Muskel-Sehnenverletzung im rechten Oberschenkel zugezogen und fällt sechs bis acht Wochen aus.
➡️ https://t.co/xROAsQJyvO
Werd' schnell wieder fit! ????#Bayer04 pic.twitter.com/nf46qwPk6q
В сезоне-2020/21 Аларио провел 33 матча за "Байер", на его счету 15 голов и 4 результативных передачи.
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