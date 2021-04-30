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Лукаш Пищек анонсирует свое возвращение из Германии в Польшу
Завершается контракт
Ветеран дортмундской "Боруссии" 35-летний латераль, защитник Лукаш Пищек объявил о намерении подписать контракт с польским любительским клубом "ЛКС Гочалковице" - там он начинал свою карьеру в 2001 году.
30 июня у поляка заканчивается контракт с Боруссией Д, здесь он провел 11 лет.
Вы, ребята, не понимаете, насколько я смущен. Я вернусь в Польшу и - просто ради развлечения буду играть за свой старый клуб "ЛКС Гочалковице".
Это больше ничего не будет иметь общего с профессиональным футболом - там я буду только поддерживать себя в форме, - сказал Лукаш сайту Бундеслиги.
В этом сезоне Пищек сыграл 15 поединков за Боруссию Д, отличился 1 голом.
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