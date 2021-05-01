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Кубок Германии. Вердер – РБ Лейпциг 1:2. Безумный овертайм и первый финал Нагельсманна

Германия
(1 голосов)

Команды раззабивались лишь в дополнительное время 

Кубок Германии. Вердер – РБ Лейпциг 1:2. Безумный овертайм и первый финал Нагельсманна

Фото: DFB, автор – неизвестен

Новина українською

Кубок Германии, полуфинал

Бремен, "Везерштадион"

"Вердер" – "РБ Лейпциг" 1:2

Гол: Биттенкурт (105+1) – Хван (93), Форсберг (120)

"Вердер": Павленка – Грос, Мойсандер, Велькович – Аугустинссон, Эггештайн, Сарджент, Мбом (Биттенкурт, 73), Селассие – Фюллькруг (Осако, 66), Зельке (Мовельд, 96),

"РБ Лейпциг": Гулачи – Орбан, Конате, Упамекано – Анхелиньо (Хенрикс, 101), Кампль, Забитцер (Поульсен, 74), Мукиеле – Ольмо, Хайдара (Нкунку, 46, Форсберг, 114) – Серлот (Хван, 90)

Предупреждения: Хайдара (35), Кампль (99), Гулачи (101)

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