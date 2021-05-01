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Райола: Холанда хотят купить 14 топ-клубов Европы

Германия
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Главное - удовлетворить аппетиты

Райола: Холанда хотят купить 14 топ-клубов Европы

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Агент нападающего дортмундской "Боруссии" Эрлинга Холанда нидерландец Мино Райола прокомментировал состояние событий на счет ухода норвежского игрока из состава "шмелей":

"- На сегодня мы знаем, что "Дортмунд" чрезвычайно торжественно обратился к нам и сказал: "Мы не продаем его". Вот точная ситуация.

- Они не хотят продать его этим летом?

- Вот что они сказали. А теперь давайте посмотрим, будет ли это условие все еще существовать до 1 сентября. Оставаться - это риск, оставлять команду - тоже.

"Реал" может себе позволить Холанда. У них есть деньги на него. "Барселоне" сложно, но этот трансфер не невозможен. Его хотят 14 топ-клубов Европы. Нужно выбрать лучший вариант", - сказал агент.

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Аналитический портал Transfermarkt оценивает 20-летнего Эрлинга в 110 млн евро. Однако ранее сообщалось, что "Боруссия" Д хотела выручить за него около 150 млн евро.

В этом сезон норвежец записал в свой актив 37 голов и 11 ассистов в 38-ми матчах во всех турнирах, выполняя одно результативное действие каждые 68 минут.

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В статье: Мино Райола Эрлинг Холанд
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