Германия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Райола: Холанда хотят купить 14 топ-клубов Европы
Главное - удовлетворить аппетиты
Агент нападающего дортмундской "Боруссии" Эрлинга Холанда нидерландец Мино Райола прокомментировал состояние событий на счет ухода норвежского игрока из состава "шмелей":
"- На сегодня мы знаем, что "Дортмунд" чрезвычайно торжественно обратился к нам и сказал: "Мы не продаем его". Вот точная ситуация.
- Они не хотят продать его этим летом?
- Вот что они сказали. А теперь давайте посмотрим, будет ли это условие все еще существовать до 1 сентября. Оставаться - это риск, оставлять команду - тоже.
"Реал" может себе позволить Холанда. У них есть деньги на него. "Барселоне" сложно, но этот трансфер не невозможен. Его хотят 14 топ-клубов Европы. Нужно выбрать лучший вариант", - сказал агент.
Аналитический портал Transfermarkt оценивает 20-летнего Эрлинга в 110 млн евро. Однако ранее сообщалось, что "Боруссия" Д хотела выручить за него около 150 млн евро.
В этом сезон норвежец записал в свой актив 37 голов и 11 ассистов в 38-ми матчах во всех турнирах, выполняя одно результативное действие каждые 68 минут.
Популярное сейчас
- Невероятная жена нового тренера Тоттенхэма, которая выходила его после жуткой травмы. ФОТО
- Гречишкин: Заря выиграет Кубок Украины
- Франков игрокам Зари: Ребята, а что с вами было в Полтаве, когда вы играли с Ворсклой? Там арбитр вам помешал?
- Экс-игрок сборной Германии и Реала отделался условным приговором из-за детской порнографии
- Парень на фоне домов: Шапаренко показал новое тату
- Эден Азар привез своего парикмахера в Испанию на частном самолете, наплевав на безопасность. ФОТО