Райола: Холанда хотят купить 14 топ-клубов Европы

Агент нападающего дортмундской "Боруссии" Эрлинга Холанда нидерландец Мино Райола прокомментировал состояние событий на счет ухода норвежского игрока из состава "шмелей":

"- На сегодня мы знаем, что "Дортмунд" чрезвычайно торжественно обратился к нам и сказал: "Мы не продаем его". Вот точная ситуация.

- Они не хотят продать его этим летом?

- Вот что они сказали. А теперь давайте посмотрим, будет ли это условие все еще существовать до 1 сентября. Оставаться - это риск, оставлять команду - тоже.

"Реал" может себе позволить Холанда. У них есть деньги на него. "Барселоне" сложно, но этот трансфер не невозможен. Его хотят 14 топ-клубов Европы. Нужно выбрать лучший вариант", - сказал агент.