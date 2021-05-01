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Кубок Германии. Боруссия Д вышла в финал, уничтожив Хольштайн
Аутсайдеру жестко указали на недостаток в классе
Фото: Faisal HQ, автор – неизвестен
Кубок Германии, 1/2 финала
1 мая. Дортмунд, "Сигнал Идуна Парк"
"Боруссия" Д – "Хольштайн" 5:0
Голы: Рейна (16, 22), Ройс (26), Азар (32), Беллингем (41)
"Боруссия": Хитц – Геррейру, Хуммельс, Аканджи, Пищек (Морей, 46, Менье, 74) – Джан (Дилейни, 62), Беллингем – Ройс (Реньер 62), Санчо, Рейна (Брандт, 46) – Азар
"Хольштайн": Дене – Коменда, Лоренц, Валь, Дем (Нойман, 46) – Мефферт – Риз (Порат, 46), Гауптман, Сон (Гирт, 76), Бартельс (Меес, 68) – Серра (Арслан, 30)
Предупреждение: Лоренц (86)
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