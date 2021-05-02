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Боруссия сообщила, что Санчо может уйти

Германия
(1 голосов)

Функционер клуба высказался по поводу возможного ухода англичанина

Боруссия сообщила, что Санчо может уйти

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Спортивный директор дортмундской "Боруссии" Михаэль Цорк рассказал, насколько вероятен уход Джейдона Санчо:

- У нас существует джентльменское соглашение с Джейдоном с прошлого года. Он знает, что может уйти с определенными условиями, - сказал Цорк.

Также отмечается, что такая опция не касается Ерлинга Холанда.

Стоимость Санчо составляет 100 миллионов евро, согласно Transfermarkt. Англичанин выступает за "Боруссию" с 2017 года, и сейчас в его активе 46 голов в 133 играх.

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В статье: Боруссия (Дортмунд) Михаэль Цорк Джейдон Санчо
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Источник:
FabrizioRomano

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