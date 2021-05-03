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ВИДЕО, как игрок Боруссии финтом не касаясь мяча посадил соперника на пятую точку
Магия Дэвида Блейна
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Собственно, такая работа корпусом не есть нечто уникальное. Но применение таких трюков на практике, то есть в официальном матче - явление действительно редкое. Это могут позволить себе только звезды мирового масштаба калибра Месси, Неймара или Стерлинга. Джейдон Санчо из Боруссии (Дортмунд) пока звезда Бундеслиги и частично в Англии, но ему давно прочат место среди топ-игроков. В полуфинале Кубка Германии, в котором его команда уничтожила сенсационный Хольштайн со счетом 5:0, в одном из эпизодов 21-летний англичанин поиздевался над оппонентом и при этом не коснулся мяча.
К слову, Санчо оформил два ассиста в поединке, его Боруссия в финале сыграет с Лейпцигом.
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