Зюле восстановился от травмы и может сыграть в матче с Боруссией М

Защитник "Баварии" Никлас Зюле сегодня провел 60-минутную тренировку по индивидуальной программе, пишет Bild. Ожидается, что он сможет выйти на поле уже в ближайшем матче Бундеслиги против "Боруссии" из Менхенгладбаха.

25-летний футболист пропустил четыре последних матча в чемпионате Германии из-за травмы.

В текущем сезоне он провел 32 матча во всех турнирах и забил два мяча.

Напомним, матч "Бавария" — "Боруссия" состоится 8 мая.