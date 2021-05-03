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Зюле восстановился от травмы и может сыграть в матче с Боруссией М
Матч состоится в субботу
Защитник "Баварии" Никлас Зюле сегодня провел 60-минутную тренировку по индивидуальной программе, пишет Bild. Ожидается, что он сможет выйти на поле уже в ближайшем матче Бундеслиги против "Боруссии" из Менхенгладбаха.
25-летний футболист пропустил четыре последних матча в чемпионате Германии из-за травмы.
В текущем сезоне он провел 32 матча во всех турнирах и забил два мяча.
Напомним, матч "Бавария" — "Боруссия" состоится 8 мая.
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