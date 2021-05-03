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Матчи Бундеслиги перенесли ради Кубка Германии

Германия
(1 голосов)

Чтобы успели восстановиться

Матчи Бундеслиги перенесли ради Кубка Германии

Фото: Footballua.tv/автор невідомий

Новина українською

Игры Бундеслиги финалистов Кубка Германии - "Боруссии" Дортмунд и "РБ Лейпциг" перенесены на один день.

13 мая "РБ Лейпциг" и "Боруссия" Дортмунд столкнутся друг с другом в финале Кубка Германии. Поединок состоится на Олимпийском стадионе в столице - Берлине.

Для того, чтобы дать обоим финалистам достаточно времени для восстановления после матча, их игры в Бундеслиге были перенесены.

Футбольная ассоциация перенесла матчи, запланированные в субботу, 15 мая, на один день - на воскресенье, 16 мая, сообщает Немецкий футбольный союз.

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В статье: Боруссия (Дортмунд) кубок Германии Бундеслига РБ Лейпциг
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