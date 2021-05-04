Хоффенхайм потерял игрока до конца сезона из-за проблем с визой у жены

28-летний Мунас Даббур из немецкого "Хоффенхайма" закончил сезон преждевременно по личным причинам.

Даббура больше нет в Германии. Он уехал на родину в Израиль с женой и годовалой дочкой. Жене пришлось вернуться домой из-за проблем с визой, информирует Bild.

Нападающий не хотел возвращаться в одиночестве и попросил у клуба разрешение не возвращаться. Клуб из региона Крайхгау выполнил просьбу, потому Даббура не будет в последних трех играх сезона. Правда в последних 5 играх он и так был только на скамейке запасных.

Читайте также Севилья продала в Бундеслигу израильского форварда. Клуб потерял 5 млн

Даббур по контракту связан с "Хоффенхаймом" до 2023 года. В января 2020 года он перешел к "Крайхгау" из "Севильи", за то время в 45 матчах забил 16 голов.