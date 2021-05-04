От Баварии уходит полузащитник, игравший за Мюнхен 9 лет

В немецкой "Баварии" завершает выступления опорный полузащитник Хави Мартинес. Он выступал в мюнхенском клубе с 2012-го - 9 лет.

Клуб и 32-летний игрок договорились не продлевать контракт, который истекает 30 июня.

Испанец присоединился к "Баварии" в 2012 году и быстро стал одним из основных игроков команды. В дебютном сезоне Мартинеса "Бавария" выиграла первый в истории клуба "требл" (победа за сезон в трех турнирах) - подвиг, который был повторен в 2020-м и стал историческим с 6 титулами.

Хави Мартинес выигрывал Бундеслигу каждый сезон своего пребывания в "Баварии". Также он - обладатель Суперкубка УЕФА, Клубного кубка мира ФИФА - каждый по 2 раза, 5 кубков Германии и четыре Суперкубка Германии.

В конце этого сезона "Бавария" устроит торжественное прощание с Хави Мартинесом, Давидом Алабой, Джеромом Боатенгом и главным тренером Хансом-Дитером Фликом.