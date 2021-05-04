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От Баварии уходит полузащитник, игравший за Мюнхен 9 лет

Германия
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От Баварии уходит полузащитник, игравший за Мюнхен 9 лет

Фото: Офіційний сат Баварії/автор невідомий

Новина українською

В немецкой "Баварии" завершает выступления опорный полузащитник Хави Мартинес. Он выступал в мюнхенском клубе с 2012-го - 9 лет.

Клуб и 32-летний игрок договорились не продлевать контракт, который истекает 30 июня.

Испанец присоединился к "Баварии" в 2012 году и быстро стал одним из основных игроков команды. В дебютном сезоне Мартинеса "Бавария" выиграла первый в истории клуба "требл" (победа за сезон в трех турнирах) - подвиг, который был повторен в 2020-м и стал историческим с 6 титулами.

Хави Мартинес выигрывал Бундеслигу каждый сезон своего пребывания в "Баварии". Также он - обладатель Суперкубка УЕФА, Клубного кубка мира ФИФА - каждый по 2 раза, 5 кубков Германии и четыре Суперкубка Германии.

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В конце этого сезона "Бавария" устроит торжественное прощание с Хави Мартинесом, Давидом Алабой, Джеромом Боатенгом и главным тренером Хансом-Дитером Фликом.

Я очень горд и счастлив, что был частью семьи ФК "Бавария" в течение 9 лет. Я хотел бы поблагодарить этот замечательний клуб и особенно наших фанатов - вы сделали Мюнхен моим домом! Я никогда не забуду эти 9 лет, - пообещал Хави Мартинес. - С первого дня я почувствовал «Mia san mia» и особый характер "Баварии". Я жил для этого клуба, всегда все за него отдавал, и я очень рад титулам, которые мы выиграли вместе. ФК "Бавария" и его болельщики навсегда останутся в моем сердце. Muchas gracias, dankeschön, servus - до новых встреч!

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В статье: Хави Мартинес Бавария (Мюнхен)
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