Германия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
От Баварии уходит полузащитник, игравший за Мюнхен 9 лет
Фото: Офіційний сат Баварії/автор невідомий
В немецкой "Баварии" завершает выступления опорный полузащитник Хави Мартинес. Он выступал в мюнхенском клубе с 2012-го - 9 лет.
Клуб и 32-летний игрок договорились не продлевать контракт, который истекает 30 июня.
Испанец присоединился к "Баварии" в 2012 году и быстро стал одним из основных игроков команды. В дебютном сезоне Мартинеса "Бавария" выиграла первый в истории клуба "требл" (победа за сезон в трех турнирах) - подвиг, который был повторен в 2020-м и стал историческим с 6 титулами.
Хави Мартинес выигрывал Бундеслигу каждый сезон своего пребывания в "Баварии". Также он - обладатель Суперкубка УЕФА, Клубного кубка мира ФИФА - каждый по 2 раза, 5 кубков Германии и четыре Суперкубка Германии.
В конце этого сезона "Бавария" устроит торжественное прощание с Хави Мартинесом, Давидом Алабой, Джеромом Боатенгом и главным тренером Хансом-Дитером Фликом.
Я очень горд и счастлив, что был частью семьи ФК "Бавария" в течение 9 лет. Я хотел бы поблагодарить этот замечательний клуб и особенно наших фанатов - вы сделали Мюнхен моим домом! Я никогда не забуду эти 9 лет, - пообещал Хави Мартинес. - С первого дня я почувствовал «Mia san mia» и особый характер "Баварии". Я жил для этого клуба, всегда все за него отдавал, и я очень рад титулам, которые мы выиграли вместе. ФК "Бавария" и его болельщики навсегда останутся в моем сердце. Muchas gracias, dankeschön, servus - до новых встреч!
Популярное сейчас
- Официально: Моуриньо летом возглавит Рому
- СМИ: Шумский может возглавить клуб Первой лиги
- СМИ: Криштиану Роналду хочет вернуться в Спортинг и завершить карьеру в родном клубе
- ВИДЕО, как игрок Боруссии финтом не касаясь мяча посадил соперника на пятую точку
- Кривцов, динамовцы и Монатик. Капитан Динамо устроил большой праздник на свой юбилей. ВИДЕО
- Жерсон Родригес взял интервью у футболистов Динамо сразу после оформления чемпионства. ВИДЕО