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Бавария поборется с Ливерпулем и Манчестер Сити за полузащитника Астон Виллы

Германия
(1 голосов)

Чуквуэмек может перебраться в стан одного из клубов АПЛ

Бавария поборется с Ливерпулем и Манчестер Сити за полузащитника Астон Виллы

Фото: futbik.com

Новина українською

Полузащитник "Астон Виллы" Карни Чуквуэмека попал в сферу интересов сразу нескольких топ-клубов.

По информации Football Insider, главным претендентом на 17-летнего футболиста является мюнхенская "Бавария", однако борьбу за него также ведут "Ливерпуль" и "Манчестер Сити". Контракт Карни с "Астон Виллой" истекает через 2,5 года, однако клуб намерен продлить с ним соглашение через полгода, когда ему исполнится 18 лет.

Чуквуэмека в настоящее время выступает на молодёжном уровне и ещё не дебютировал за "Астон Виллу" на взрослом уровне.

В нынешнем сезоне он дважды попал в заявку команды на матчи английской Премьер-лиги, однако в обоих случаях оставался на скамейке запасных.

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В статье: Бавария (Мюнхен) Астон Вилла (Бирмингем) Ливерпуль Манчестер Сити Карни Чуквуэмека
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Комментарии (1)
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vabo70
05.05.2021 в 15:32
Бетс2К. к о м ( Ввести в Гугле ) - Вот на этом сайте я уже второй месяц в плюсе. Прогнозы (Бесплатные) у них просто супер и много разной информации.
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