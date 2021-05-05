Бавария поборется с Ливерпулем и Манчестер Сити за полузащитника Астон Виллы

Полузащитник "Астон Виллы" Карни Чуквуэмека попал в сферу интересов сразу нескольких топ-клубов.

По информации Football Insider, главным претендентом на 17-летнего футболиста является мюнхенская "Бавария", однако борьбу за него также ведут "Ливерпуль" и "Манчестер Сити". Контракт Карни с "Астон Виллой" истекает через 2,5 года, однако клуб намерен продлить с ним соглашение через полгода, когда ему исполнится 18 лет.

Чуквуэмека в настоящее время выступает на молодёжном уровне и ещё не дебютировал за "Астон Виллу" на взрослом уровне.

В нынешнем сезоне он дважды попал в заявку команды на матчи английской Премьер-лиги, однако в обоих случаях оставался на скамейке запасных.