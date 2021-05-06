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Три варианта экс-динамовца Драговича. Сомнения по поводу Сербии и России

Германия
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Надежды на Германию

Три варианта экс-динамовца Драговича. Сомнения по поводу Сербии и России

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Бывший центральный защитник киевского "Динамо" и игрок сборной Австрии Александр Драгович этим летом свободным агентом покинет немецкий "Байер" из Леверкузена. К нему есть конкретные предложения из Москвы и Белграда, а также интерес от немецкого "Кельна".

"Црвена Звезда" из Сербии ведет переговоры с игроком уже несколько месяцев. Они продвинулись настолько, что 30-летний Драгович мог бы сразу подписать контракт с клубом. Но он колеблется, хотя клуб из Белграда обещает постоянное место в основе, участие в Лиге чемпионов. Именно этого игрока хотят подписать и потому, что Драгович имеет сербское корни и владеет языком. "Црвена Звезда" еще и любимый клуб деда Александра, который в свое время привел его в футбол.

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Вопрос в том, насколько Драгович хотел бы перейти из Бундеслиги в сербский чемпионат. Александр недавно сказал: "Если я не буду играть в каждом матче, я буду несчастлив. Я бы лучше сыграл меньше, в худшей команде и в худшей лиге - но был бы счастлив".

Колеблется Драгович и по поводу финансово выгодного предложения из Москвы. Российское "Динамо" за 2 тура до конца чемпионата пока пролетает мимо еврокубки на следующий сезон, клуб очень хотел пригласить Александра в январе. После того, как "Байер 04" отказался избавиться от игрока зимой, сейчас уже сам защитник не принимает предложение россиян. Однако, замечает Kicker, следует ожидать нового предложения от "Динамо", которое возглавляет немецкий наставник Сандро Шварц.

Причина колебания Драговича - он хотел бы продолжить карьеру в высшей европейской лиге.

Сейчас ФК "Кельн" является именно такой командой. Клуб Бундеслиги по слухам присматривается к Драговичу и может быть его логичным выбором. Но до сих пор переговоров не было. Заинтересованность "Кельна" до сих пор не вышла за рамки одного информационного сообщения.

Напомним, что Александр Драгович в 2013-2016 годах выступал в киевском "Динамо".

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В статье: Динамо (Москва) Динамо (Киев) Александр Драгович Александар Драгович Црвена Звезда (Белград) Кёльн
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Комментарии (1)
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Dimka26 (Чернигов)
06.05.2021 в 20:55
можно было бы и в Динамо его вернуть. для лиги чемпионов усиление
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