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ESPN: Роберт Левандовский интересен Пари Сен-Жермен и финалистам Лиги чемпионов
Поляк может покинуть Мюнхен?
Getty Images / Global Images Ukraine
Нападающий "Баварии" Роберт Левандовский может сменить команду в летнее трансферное окно. По информации ESPN, на форварда претендуют "Челси" и "Манчестер Сити". Коллективам, которые 29 мая разыграют трофей Лиги чемпионов, должны предложить за поляка 60 миллионов евро, чтобы "Бавария" начала переговоры.
Как отмечает источник, "Пари Сен-Жермен" также заинтересован в переходе Роберта, однако в их случае все зависит от будущего Килиана Мбаппе. Сам Левандовский пока не определился со своей дальнейшей карьерой, Роберт не против попробовать себя в АПЛ.
Контракт игрока с мюнхенцами истекает летом 2023 года. В текущем сезоне он забил 36 мячей и оформил 6 результативных передач в 26 поединках чемпионата Германии.
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