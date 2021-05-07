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ESPN: Роберт Левандовский интересен Пари Сен-Жермен и финалистам Лиги чемпионов

Германия
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Поляк может покинуть Мюнхен?

ESPN: Роберт Левандовский интересен Пари Сен-Жермен и финалистам Лиги чемпионов

Getty Images / Global Images Ukraine

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Нападающий "Баварии" Роберт Левандовский может сменить команду в летнее трансферное окно. По информации ESPN, на форварда претендуют "Челси" и "Манчестер Сити". Коллективам, которые 29 мая разыграют трофей Лиги чемпионов, должны предложить за поляка 60 миллионов евро, чтобы "Бавария" начала переговоры.

Как отмечает источник, "Пари Сен-Жермен" также заинтересован в переходе Роберта, однако в их случае все зависит от будущего Килиана Мбаппе. Сам Левандовский пока не определился со своей дальнейшей карьерой, Роберт не против попробовать себя в АПЛ.

Контракт игрока с мюнхенцами истекает летом 2023 года. В текущем сезоне он забил 36 мячей и оформил 6 результативных передач в 26 поединках чемпионата Германии.

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В статье: Роберт Левандовский Бавария (Мюнхен) Челси (Лондон) Манчестер Сити Пари Сен-Жермен (Париж)
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Источник:
ESPN

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