Бундеслига. Дортмунд бьёт Лейпциг и возвращается в топ-4, Брекало ведёт волков в ЛЧ, камбек Хоффе

Бундеслига, 32-й тур

Дортмунд, "Сигнал Идуна Парк"

"Боруссия" Д – "РБ Лейпциг" 3:2

Голы: Ройс (7), Санчо (51, 87) – Клостерман (63), Ольмо (77)

"Боруссия": Хитц (Бюрки, 46) – Геррейру, Хуммельс, Аканджи, Пищек – Дауд (Дилейни, 60), Джан – Санчо, Ройс, Рейна (Кнайфф, 82) – Азар (Брандт, 72)

"РБ Лейпциг": Гулачи – Орбан, Упамекано, Клостерман (Хальстенберг, 82) – Анхелиньо (Айдара, 75), Забитцер, Кампль (Лаймер, 75), Хенрикс (Мукиеле, 64) – Форсберг (Клюйверт, 64), Ольмо – Хван

Предупреждение: Хуммельс (74)

"Боруссия" сделала важнейший шаг в сторону Лиги Чемпионов на следующий сезон, обыграв "Лейпциг" на своём поле. Дортмунд как минимум до матча "Айнтрахта" ворвался в топ-4. С свете проблем "орлов" в последние недели и сложного календаря "Вольфсбурга" у коллектива Эдина Терзича есть все шансы, чтобы остаться в столь желанной зоне ЛЧ. Также неудача "быков" означает, что "Бавария" уже стала чемпионами Германии.

"Боруссия" провела образцовый первый тайм, лихо справляясь с отсутствием травмированного Эрлинга Холанда. Торган Азар вышел в роли ложной девятки, которого активно поддерживали Санчо, Ройс и Рейна. Легкое нападение Дортмунда так легко запутывало оппонентов, что складывалось впечатление, что "Боруссия" продолжает свой кубковый поединок с "Хольштайном" (5:0), а не играет против лучшей обороны Бундеслиги.

Первый гол в этом смысле был образцовым. Пищек отдал передачу вперёд, Ройс остроумно пропустил мяч на Азара, тут же приняв мяч от Торгана и отправив его в сетку. Бедолага Орбан при этом застыл в полупозиции, а Упамекано разрушил офсайдную ловушку, видимо замечтавшись о "Баварии". На старте второй половины БД удвоил счёт. "Лейпциг" неудачно расформировался после подачи с углового у своих ворот, забыв о Санчо. Джейдон расшатал Клостермана и хладнокровно пробил в дальний от Гулачи угол – 2:0.

После этого "Боруссия" трусливо прижалась к воротам, чем навлекли на себя беду. Клостерман исправил свою ошибку, забив с углового. А уже вскоре Ольмо завершил классную комбинацию "быков" точным ударом в пустые ворота после передачи Хвана. Увлекшись атакой, команда Нагельсманна пропустила контрвыпад хозяев. Вновь одинокий Санчо вырвался на оперативный простор, обыгрался с Геррейру и принёс своей команде победу ударом с ближней дистанции. 3:2. "Боруссия" не расстаётся с надеждами на ЛЧ.

Бремен, Везерштадион

"Вердер" – "Байер" 0:0

"Вердер": Павленка – Агустинссон, Мойсандер, Велькович, Гебре Селассие – Битенкур (Осако, 57), Гросс (Мевальд, 83), Эггештайн – Сарджент (Динкчи, 84) – Зельке, Фуллькруг (Рашица, 57)

"Байер": Градецки – Синкгравен (Венделл, 46), Тапсоба, Драгович, Та – Демирбай (Бендер, 74), Паласиос (Амири, 81) – Бэйли (Грэй, 46), Виртц, Беллараби (Диаби, 62) – Шик

Предупреждения: Сарджент (3), Гросс (42), Гебре Селассие (87) – Синкгравен (27), Шик (90+1)

Удаление: Динкчи (90+4)

Леверкузен провёл скучный матч против "Вердера", который закончился вполне закономерными нулями на табло. Бремен набирает крайне важное очко в борьбе за выживание, которое теперь и отделяет их от зоны вылета. Также "музыканты" прервали свою катастрофическую серию из 7 поражений в лиге кряду.

"Байер" же вновь испытал серьёзные проблемы против автобуса. В последний раз в подобном стиле против них припарковался "Хоффенхайм", и всё так же завершилось нулями. Ханнес Вольф вновь вернул Леверкузену острую игру на контратаках, но инструментами для вскрытия плотных оборонительных блоков соперников юный наставник пока не обзавёлся.

Вольфсбург, "Фольксваген Арена"

"Вольфсбург" – "Унион" 3:0

Голы: Брекало (12, 63, 89)

"Вольфсбург": Кастельс – Отавио (Руссильон, 90+1), Брукс, Лакруа, Мбабу (Герхардт, 70)– Арноль, Шлагер – Брекало (Виктор, 90+1), Филипп (Гилавоги, 82), Баку – Вегорст

"Унион": Люте – Шлоттербек (Бюльтер, 68), Кнохе, Фридрих – Ленц (Гисельман, 68), Ингвартсен (Эндо, 46), Грисбек, Гентнер, Триммель (Рюэрсон, 75) – Муса (Крузе, 68), Похьянпало

Предупреждение: Мбабу (31)

Почуяв угрозу от стремительно набирающей ход дортмундской "Боруссии", "Вольфсбург" принялся усердно набирать очки. Жертвой "волков" стал крепкий "Унион", который был разбит благодаря великолепной игре Брекало, оформившего хет-трик.

Йосип открыл счёт на 12-й минуте фееричным ударом из-за пределов штрафной в одно касание. После истечения часа игрового времени хорват снова порвал паутину в дальней девятке ворот Люте. Напоследок на последних минутах Брекало открылся в штрафной площади и со второй попытки забил в третий раз.

"Вольфсбург" с 60 очками сохраняет за собой третью строчку. Следов идёт Дортмунд с 58 пунктами. Ещё в двух "Айнтрахт" с игрой в запасе.

Хоффенхайм, "Презеро Арена"

"Хоффенхайм" – "Шальке" 4:2

Голы: Крамарич (47), Акпогума (52), Баумгартнер (60), Бебу (64) – Ут (12), Мустафи (42)

"Хоффенхайм": Бауманн – Сессеньон, Акпогума, Пош, Кадержабек – Грилитш, Самассеку (Руди, 83) – Баумгартнер (Гачинович, 89), Крамарич, Сков (Адамян, 46), Бебу (Байер, 83)

"Шальке": Фарманн – Очипка, Мустафи, Бекер – Колашинац, Арит (Капарос, 73), Флик, Сердар (Боздоган 68), Шопф (Сжибски, 73) – Ут (Мерджан, 86), Хунтелаар (Хоппи, 86)

Предупреждения: Адамян (61) – Сердар (35), Ут (55)

"Хоффенхайм" совершил очередной чудесный камбек. В позапрошлом туре команда Себастьяна Хёнесса уступала 0:2 против Гладбаха после перерыва, но в итоге победила 3:2. Сегодня вновь было 0:2 после перерыва против "Шальке", зато целых четыре забитых во втором.

"Хоффенхайм" хорошо атаковал в первой половине, но каким-то чудом Гельзенкирхен забил дважды с двух ударов за тайм. Ут открыл счёт на 12-й минуте, а через полчаса Мустафи удвоил преимущество гостей ударом головой после корнера.

Во второй 45-минутке "Хоффенхайм" вновь разошёлся, Крамарич и Бебу организовывали гол за голом, но на четвертом они все же остановились. 4:2. "Хоффе", пожалуй, не наиграл на целых четыре забитых, зато "Шальке" однозначно наиграл на поражение.