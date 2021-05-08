Германия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Бавария стала чемпионом Германии в 9-й раз кряду
Дортмунд досрочно сделал Мюнхен чемпионами
Фото: Getty Images/Автор - Carmen Jespersen
"Бавария" – чемпион Германии в сезоне 2020/21. Для рекордмайстера это 9-й титул Бундеслиги кряду. Всего на счету мюнхенского клуба теперь 31 выигранное чемпионство.
"Боруссия" Дортмунд обыграла "РБ Лейпциг" (3:2), не позволив "быкам" продолжить преследование лидера. Расстояние между будущей и нынешней командами Юлиана Нагельсманна составляет 7 очков за два тура до финиша.
Таким образом "Бавария" выйдет на поле в сегодняшнем матче с "Боруссией" Гладбах уже в статусе чемпиона. Матч начнётся в 19:30.
Популярное сейчас
- "Суды вынесли решения в пользу Суперлиги" - Реал, Барселона и Ювентус обратились с официальным заявлением
- Герой футбольного дня. Владислав Кулач
- Барселона требует уважения от УЕФА и считает ее заявления неприемлемыми
- От Баварии уходит полузащитник, игравший за Мюнхен 9 лет
- Сколько зарабатывают футболисты Динамо? Зарплаты в 2021 году - ВИДЕО
- Кривцов, динамовцы и Монатик. Капитан Динамо устроил большой праздник на свой юбилей. ВИДЕО