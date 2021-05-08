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Бавария стала чемпионом Германии в 9-й раз кряду

Германия
(1 голосов)

Дортмунд досрочно сделал Мюнхен чемпионами

Бавария стала чемпионом Германии в 9-й раз кряду

Фото: Getty Images/Автор - Carmen Jespersen

Новина українською

"Бавария" – чемпион Германии в сезоне 2020/21. Для рекордмайстера это 9-й титул Бундеслиги кряду. Всего на счету мюнхенского клуба теперь 31 выигранное чемпионство.

"Боруссия" Дортмунд обыграла "РБ Лейпциг" (3:2), не позволив "быкам" продолжить преследование лидера. Расстояние между будущей и нынешней командами Юлиана Нагельсманна составляет 7 очков за два тура до финиша.

Таким образом "Бавария" выйдет на поле в сегодняшнем матче с "Боруссией" Гладбах уже в статусе чемпиона. Матч начнётся в 19:30.

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В статье: Бавария (Мюнхен)
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Комментарии (1)
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Очманілий Заєць (Odessa)
08.05.2021 в 18:43
Яка нудна першість! Ось в українській є інтрига! :-)
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