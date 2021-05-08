Коман завоевал 9-е чемпионство подряд. У Кингсли 20 трофеев к 24 годам

В матче 32-го тура чемпионата Германии "Боруссия" Дортмунд обыграла "РБ Лейпциг" и позволила мюнхенской "Баварии" оформить досрочное чемпионство .

Это чемпионство стало для вингера мюнхенцев Кинглси Комана 9-м в общем зачете, а в Бундеслиге 6-м. Всего в своей карьере француз завоевал 20 трофеев, и это в 24 года!

В текущем сезоне Коман провел 36 матчей, в которых записал на свой счет 6 забитых мячей и 13 голевых передач.