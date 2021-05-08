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Коман завоевал 9-е чемпионство подряд. У Кингсли 20 трофеев к 24 годам

Германия
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С 2013-го года француз неизменно берет титул

Коман завоевал 9-е чемпионство подряд. У Кингсли 20 трофеев к 24 годам

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В матче 32-го тура чемпионата Германии "Боруссия" Дортмунд обыграла "РБ Лейпциг" и позволила мюнхенской "Баварии" оформить досрочное чемпионство.

Это чемпионство стало для вингера мюнхенцев Кинглси Комана 9-м в общем зачете, а в Бундеслиге 6-м. Всего в своей карьере француз завоевал 20 трофеев, и это в 24 года!

В текущем сезоне Коман провел 36 матчей, в которых записал на свой счет 6 забитых мячей и 13 голевых передач.

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В статье: Бавария (Мюнхен) Кингсли Коман
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