Коман завоевал 9-е чемпионство подряд. У Кингсли 20 трофеев к 24 годам

В матче 32-го тура чемпионата Германии "Боруссия" Дортмунд обыграла "РБ Лейпциг" и позволила мюнхенской "Баварии" оформить досрочное чемпионство .

Это чемпионство стало для вингера мюнхенцев Кинглси Комана 9-м в общем зачете, а в Бундеслиге 6-м. Всего в своей карьере француз завоевал 20 трофеев, и это в 24 года!

В текущем сезоне Коман провел 36 матчей, в которых записал на свой счет 6 забитых мячей и 13 голевых передач.

???? - Kingsley Coman wins his 9th league title



2020/21 - Bayern????

2019/20 - Bayern????

2018/19 - Bayern????

2017/18 - Bayern????

2016/17 - Bayern????

2015/16 - Bayern????

2014/15 - Juventus????

2013/14 - PSG????

2012/13 - PSG????



Coman is 24 years old#FCBayern #Bundesliga pic.twitter.com/yidzSQOVU9