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Коман завоевал 9-е чемпионство подряд. У Кингсли 20 трофеев к 24 годам
С 2013-го года француз неизменно берет титул
В матче 32-го тура чемпионата Германии "Боруссия" Дортмунд обыграла "РБ Лейпциг" и позволила мюнхенской
Это чемпионство стало для вингера мюнхенцев Кинглси Комана 9-м в общем зачете, а в Бундеслиге 6-м. Всего в своей карьере француз завоевал 20 трофеев, и это в 24 года!
В текущем сезоне Коман провел 36 матчей, в которых записал на свой счет 6 забитых мячей и 13 голевых передач.
???? - Kingsley Coman wins his 9th league title— Gracenote Live (@GracenoteLive) May 8, 2021
2020/21 - Bayern????
2019/20 - Bayern????
2018/19 - Bayern????
2017/18 - Bayern????
2016/17 - Bayern????
2015/16 - Bayern????
2014/15 - Juventus????
2013/14 - PSG????
2012/13 - PSG????
Coman is 24 years old#FCBayern #Bundesliga pic.twitter.com/yidzSQOVU9
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