Мюллер и Алаба в 10-й раз взяли чемпионство - это рекорд Бундеслиги

Мюнхенская "Бавария" оформила очередную победу в Бундеслиге, благодаря поражению "Лейпцига" от "Боруссии" в матче 32-го тура.

Для игроков мюнхенцев Давида Алабы и Томаса Мюллера это чемпионство в Германии стало 10-м в игровой карьере - это рекорд в истории Бундеслиги.

Немецкий форвард выступает за "Баварию" с 2007-го года. В свою очередь австрийский защитник пребывал в структуре мюнхенского клуба с 2009-го года, а по окончании этого сезона покинет команду.

10 - @esmuellert_ and @David_Alaba (@FCBayernEN) win their 10th Bundesliga title setting a new record in the competition. Journey. #Bundesliga pic.twitter.com/pGz9g0Qnc8