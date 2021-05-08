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Мюллер и Алаба в 10-й раз взяли чемпионство - это рекорд Бундеслиги
И 9-е подряд
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Мюнхенская "Бавария" оформила очередную победу в Бундеслиге, благодаря поражению "Лейпцига" от "Боруссии" в матче 32-го тура.
Для игроков мюнхенцев Давида Алабы и Томаса Мюллера это чемпионство в Германии стало 10-м в игровой карьере - это рекорд в истории Бундеслиги.
Немецкий форвард выступает за "Баварию" с 2007-го года. В свою очередь австрийский защитник пребывал в структуре мюнхенского клуба с 2009-го года, а по окончании этого сезона покинет команду.
10 - @esmuellert_ and @David_Alaba (@FCBayernEN) win their 10th Bundesliga title setting a new record in the competition. Journey. #Bundesliga pic.twitter.com/pGz9g0Qnc8— OptaFranz (@OptaFranz) May 8, 2021
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