Бундеслига. Бавария – Боруссия М 6:0. Мюнхен бурно празднует титул, 39-й гол Левандовски

Бундеслига, 32-й тур

Мюнхен, "Альянц Арена"

"Бавария" 6:0 "Боруссия" Менхенгладбах

Голы: Левандовски (2, 34, 66, пен), Мюллер (23), Коман (44), Сане (86)

"Бавария": Нойер – Дэвис, Эрнандес, Боатенг (Мартинес, 71), Павар – Алаба (Горецка, 60, Нианзу, 70), Киммих – Мусиала (Гнабри, 60), Мюллер, Коман (Сане, 60) – Левандовски

"Боруссия": Зоммер – Бенсебайни (Вендт, 69), Эльведи, Гинтер, Лайнер – Нойхаус, Закария – Хофманн (Штиндль, 69), Лазаро (Вольф, 46) – Эмболо, Тюрам (Плеа, 46)

Предупреждение: Нойхаус (65), Вольф (90)

Удаление: Нианзу (75)

"Бавария" стала чемпионом ещё до стартового свистка матча с "Боруссией" Гладбах благодаря поражению "РБ Лейпцига" от Дортмунда (2:3). Но на настрое ребят Ханси Флика эта весть никак не повлияла – они хотели красиво провести наставника, выдав последний яркий перфоманс по его руководством. Да и Роберту надо было помочь приблизиться к рекорду Герда Мюллера.

Мюнхенцы весело начали матч, открыв счёт уже на второй минуте. Гладбах накрыл всех оппонентов в штрафной, но совсем забыл о Левандовски, который подключился вторым темпом, и после навеса Алабы отправил мяч в сетку. Дальше в игру вступил Мюллер, который Томас. Сначала 23-й номер завершил эффектную комбинацию "Баварии" голом, а впоследствии оформил 17-й ассист в сезоне, подав на Роберта, который невероятным ударом через себя довёл счёт до разгромного. Мюнхен не сдержался и до перерыва забил четвертый гвоздь в гроб "Боруссии". На этот раз Левадовски решил проявить альтруизм, и отдал на Комана, хладнокровно реализовавшего свой шанс.

После перерыва "Бавария" немного расслабилась, но Роберт всё равно нашёл свой хет-трик. Нойхаус сыграл рукой в штрафной, подарив Левандовски 39-й гол в сезоне Бундеслиги. Теперь польскому голеадору осталось забить ещё один раз в двух оставшихся матчах, чтобы повторить рекорд результативности Герда Мюллера (40 мячей в сезоне 1971/72). Под занавес поединка Сане забил ещё и шестой, несмотря на то, что на тот момент его команда играла в меньшинстве.

Сегодня "Бавария" в очередной раз подтвердила, почему она главный гегемон немецкого футбола, а у болельщиков была одна из последних возможностей поглядеть на великолепную машину Флика.