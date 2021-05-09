Нойер повторил рекорд Кана по сухими матчами в Бундеслиге, проведя меньше встреч

В рамках 32-го тура Бундеслиги "Бавария" разгромила "Боруссию" М со счетом 6:0. Этот сухой матч стал для Мануэля Нойера 204-м в чемпионате Германии.

Таким образом он повторил рекорд Оливера Кана, который держался более 13-ти лет. Правда, Мануэлю понадобилось на это достижение на 120 игр меньше - 437 против 557.

Отметим, что 142 матча "на ноль" Нойер записал в свой актив в составе "Баварии", а 62 - в составе "Шальке".

В этом сезоне Ману имеет в пассиве 40 пропущенных голов в чемпионате - худший его показатель во времена выступлений за мюнхенцев. В общем больше раз он вытаскивал мяч из сетки своих ворот в Бундеслиге только в своем последнем сезоне в Гельзенкирхене - 44.

Аналитический портал Transfermarkt оценивает 33-летнего голкипера в 18 млн евро. Его контракт с клубом действителен до лета 2023-го года.