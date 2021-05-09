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Бундеслига. Айнтрахт – Майнц 1:1. Франкфурт выпадает из топ-4

Германия
(1 голосов)

"Орлы" потеряли важные очки

Бундеслига. Айнтрахт – Майнц 1:1. Франкфурт выпадает из топ-4

Фото: Getty Images/KAI PFAFFENBACH

Новина українською

Бундеслига, 32-й тур

Франкфурт-на-Майне, "Дойче Банк Арена"

"Айнтрахт" – "Майнц" 1:1

Голы: Хрустич (86) – Онисиво (11)

"Айнтрахт": Трапп – Хинтереггер, Хасебе, Тута (Юнес, 65) – Костич, Соу (Ильзанкер, 64), Роде (Хрустич, 29), Дурм (Чендлер, 64) – Камада (Цубер, 71) – Йович, Силва

"Майнц": Центнер – Ниакате, Хак, Сен Жюст – Мвене, Баррейру (Латца, 89), Кор, Да Коста – Квайсон (Боэтиюс, 56), Буркардт (Озтунали, 77) – Онисиво (Глатцель, 78)

Предупреждения: Костич (30), Хрустич (49)

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