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Бундеслига. Герта – Арминия 0:0. Конкуренты за выживание не стали выяснять отношения
Никто не решился форсировать
Фото – Getty Images, автор – неизвестен
Бундеслига, 32-й тур
Берлин, Олимпийский стадион
"Герта" – "Арминия" 0:0
"Герта": Шволов – Дардаи, Штарк, Клюнтер – Зефейк (Радонич, 46), Аскасибар, Тузар (Бойата, 73), Миттельштедт (Торунарига, 32) – Кунья (Дилросун, 60) – Пионтек (Дарида, 73), Кордоба
"Арминия": Ортега – Лукоки, Нильссон, Пипер, Брюннер – Притль, Майер – Фогльзаммер, Окугава (Кунце, 74), Доан (Гебауэр, 84) – Клос (Шипплок, 84)
Предупреждения: Тузар (35), Дарида (90+1) – Притль (37), Брюннер (51), Лукоки (87)
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