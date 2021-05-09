  1. UA-Футбол ⚽
  2. Германия
  3. Хет-три Левандовски с голом ножницами. Бавария – Боруссия М 6:0. Обзор матча
В тренде
Германия
Германия

Германия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Хет-три Левандовски с голом ножницами. Бавария – Боруссия М 6:0. Обзор матча

Германия
(1 голосов)

Мюнхен бурно отпраздновал чемпионство

Хет-три Левандовски с голом ножницами. Бавария – Боруссия М 6:0. Обзор матча

Фото: IMAGO / Poolfoto

UA-Футбол
Новина українською

"Бавария" бурно отпраздновала 9-й кряду чемпионский титул, разнеся "Боруссию" Менхенгладбах в одни ворота. Один из прощальных перфомансов баварцев под руководством Ханси Флика, который не обошёлся без очередного голепада от Роберта Левандовски. Хет-трик поляка довёл счёт его мячей в сезоне Бундеслиги до невероятной цифры – 39.

Бундеслига, 32-й тур

Мюнхен, "Альянц Арена"

"Бавария" 6:0 "Боруссия" Менхенгладбах

Голы: Левандовски (2, 34, 66, пен), Мюллер (23), Коман (44), Сане (86)

"Бавария": Нойер – Дэвис, Эрнандес, Боатенг (Мартинес, 71), Павар – Алаба (Горецка, 60, Нианзу, 70), Киммих – Мусиала (Гнабри, 60), Мюллер, Коман (Сане, 60) – Левандовски

"Боруссия": Зоммер – Бенсебайни (Вендт, 69), Эльведи, Гинтер, Лайнер – Нойхаус, Закария – Хофманн (Штиндль, 69), Лазаро (Вольф, 46) – Эмболо, Тюрам (Плеа, 46)

Предупреждение: Нойхаус (65), Вольф (90)

Удаление: Нианзу (75)

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Бавария (Мюнхен)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...