Хет-три Левандовски с голом ножницами. Бавария – Боруссия М 6:0. Обзор матча

"Бавария" бурно отпраздновала 9-й кряду чемпионский титул, разнеся "Боруссию" Менхенгладбах в одни ворота. Один из прощальных перфомансов баварцев под руководством Ханси Флика, который не обошёлся без очередного голепада от Роберта Левандовски. Хет-трик поляка довёл счёт его мячей в сезоне Бундеслиги до невероятной цифры – 39.

Бундеслига, 32-й тур

Мюнхен, "Альянц Арена"

"Бавария" 6:0 "Боруссия" Менхенгладбах

Голы: Левандовски (2, 34, 66, пен), Мюллер (23), Коман (44), Сане (86)

"Бавария": Нойер – Дэвис, Эрнандес, Боатенг (Мартинес, 71), Павар – Алаба (Горецка, 60, Нианзу, 70), Киммих – Мусиала (Гнабри, 60), Мюллер, Коман (Сане, 60) – Левандовски

"Боруссия": Зоммер – Бенсебайни (Вендт, 69), Эльведи, Гинтер, Лайнер – Нойхаус, Закария – Хофманн (Штиндль, 69), Лазаро (Вольф, 46) – Эмболо, Тюрам (Плеа, 46)

Предупреждение: Нойхаус (65), Вольф (90)

Удаление: Нианзу (75)