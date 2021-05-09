Германия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Хет-три Левандовски с голом ножницами. Бавария – Боруссия М 6:0. Обзор матча
Мюнхен бурно отпраздновал чемпионство
Фото: IMAGO / Poolfoto
"Бавария" бурно отпраздновала 9-й кряду чемпионский титул, разнеся "Боруссию" Менхенгладбах в одни ворота. Один из прощальных перфомансов баварцев под руководством Ханси Флика, который не обошёлся без очередного голепада от Роберта Левандовски. Хет-трик поляка довёл счёт его мячей в сезоне Бундеслиги до невероятной цифры – 39.
Бундеслига, 32-й тур
Мюнхен, "Альянц Арена"
"Бавария" 6:0 "Боруссия" Менхенгладбах
Голы: Левандовски (2, 34, 66, пен), Мюллер (23), Коман (44), Сане (86)
"Бавария": Нойер – Дэвис, Эрнандес, Боатенг (Мартинес, 71), Павар – Алаба (Горецка, 60, Нианзу, 70), Киммих – Мусиала (Гнабри, 60), Мюллер, Коман (Сане, 60) – Левандовски
"Боруссия": Зоммер – Бенсебайни (Вендт, 69), Эльведи, Гинтер, Лайнер – Нойхаус, Закария – Хофманн (Штиндль, 69), Лазаро (Вольф, 46) – Эмболо, Тюрам (Плеа, 46)
Предупреждение: Нойхаус (65), Вольф (90)
Удаление: Нианзу (75)
Популярное сейчас
- Favbet-лига. Днепр-1 1:1 Рух, пенальти на последних секундах
- Шахтер - Ингулец 1:0. На пороге перемен
- Серия А. Гол Малиновского, 5:2 Аталанты, Беневенто на пути к вылету через скандал
- Бундеслига. Бавария – Боруссия М 6:0. Мюнхен бурно празднует титул, 39-й гол Левандовски
- Роскошная девушка главного открытия сезона в Ла Лиге из Атлетико. ФОТО
- Невероятная жена нового тренера Тоттенхэма, которая выходила его после жуткой травмы. ФОТО