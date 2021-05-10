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Санчо ведёт Дортмунд в ЛЧ. Боруссия – Лейпциг 3:2. Обзор матча
"Боруссия" ворвалась в четвёрку
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
"Боруссия" выиграла пятый матч кряду в Бундеслиге, ворвавшись в лигочемпионовскую четвёрку за два тура до финиша Бундеслиги. Очередной жертвой Дортмунда стал будущий вице-чемпион "РБ Лейпциг", победу над которым удалось вырвать лишь на последних минутах встречи.
"Боруссия" была неожиданно яркой и без Эрлинга Холанда. Роль забивал на себя взяли наконец набравший форму Марко Ройс и блестящий Джейдон Санчо, набивший себе цену ещё на пару миллионов прекрасным дублем.
"Боруссія" була несподівано яскравою і без Ерлінга Холанда. Роль "забивал" на себе взяли набравший форму Марко Ройс і блискучий Джейдон Санчо, який набив собі ціну ще на пару мільйонів прекрасним дублем.
Бундеслига, 32-й тур
Дортмунд, "Сигнал Идуна Парк"
"Боруссия" Д – "РБ Лейпциг" 3:2
Голы: Ройс (7), Санчо (51, 87) – Клостерман (63), Ольмо (77)
"Боруссия": Хитц (Бюрки, 46) – Геррейру, Хуммельс, Аканджи, Пищек – Дауд (Дилейни, 60), Джан – Санчо, Ройс, Рейна (Кнайфф, 82) – Азар (Брандт, 72)
"РБ Лейпциг": Гулачи – Орбан, Упамекано, Клостерман (Хальстенберг, 82) – Анхелиньо (Айдара, 75), Забитцер, Кампль (Лаймер, 75), Хенрикс (Мукиеле, 64) – Форсберг (Клюйверт, 64), Ольмо – Хван
Предупреждение: Хуммельс (74)
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