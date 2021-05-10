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Санчо ведёт Дортмунд в ЛЧ. Боруссия – Лейпциг 3:2. Обзор матча

Германия
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"Боруссия" ворвалась в четвёрку

Санчо ведёт Дортмунд в ЛЧ. Боруссия – Лейпциг 3:2. Обзор матча

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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"Боруссия" выиграла пятый матч кряду в Бундеслиге, ворвавшись в лигочемпионовскую четвёрку за два тура до финиша Бундеслиги. Очередной жертвой Дортмунда стал будущий вице-чемпион "РБ Лейпциг", победу над которым удалось вырвать лишь на последних минутах встречи.

"Боруссия" была неожиданно яркой и без Эрлинга Холанда. Роль забивал на себя взяли наконец набравший форму Марко Ройс и блестящий Джейдон Санчо, набивший себе цену ещё на пару миллионов прекрасным дублем.

"Боруссія" була несподівано яскравою і без Ерлінга Холанда. Роль "забивал" на себе взяли набравший форму Марко Ройс і блискучий Джейдон Санчо, який набив собі ціну ще на пару мільйонів прекрасним дублем.

Бундеслига, 32-й тур

Дортмунд, "Сигнал Идуна Парк"

"Боруссия" Д – "РБ Лейпциг" 3:2

Голы: Ройс (7), Санчо (51, 87) – Клостерман (63), Ольмо (77)

"Боруссия": Хитц (Бюрки, 46) – Геррейру, Хуммельс, Аканджи, Пищек – Дауд (Дилейни, 60), Джан – Санчо, Ройс, Рейна (Кнайфф, 82) – Азар (Брандт, 72)

"РБ Лейпциг": Гулачи – Орбан, Упамекано, Клостерман (Хальстенберг, 82) – Анхелиньо (Айдара, 75), Забитцер, Кампль (Лаймер, 75), Хенрикс (Мукиеле, 64) – Форсберг (Клюйверт, 64), Ольмо – Хван

Предупреждение: Хуммельс (74)

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В статье: Боруссия (Дортмунд) РБ Лейпциг
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