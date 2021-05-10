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Вожак стаи Брекало. Вольфсбург – Унион 3:0. Обзор матча

Германия
(1 голосов)

Хорват записал на свой счёт хет-трик

Вожак стаи Брекало. Вольфсбург – Унион 3:0. Обзор матча

Фото: dpa/Swen Pförtner

UA-Футбол
Новина українською

Йосип Брекало выдал один из ярчайший матчей в своей карьере, в одиночку решив исход матча "Вольфсбурга" с "Унионом". Хорват записал на свой счёт хет-трик, принёсший его команде три очка в копилку. "Волки" продолжают пребывать на 3-й строчке в таблице, а для заветной Лиги Чемпионов остаётся два шага.

Вольфсбург, "Фольксваген Арена"

"Вольфсбург" – "Унион" 3:0

Голы: Брекало (12, 63, 89)

"Вольфсбург": Кастельс – Отавио (Руссильон, 90+1), Брукс, Лакруа, Мбабу (Герхардт, 70)– Арноль, Шлагер – Брекало (Виктор, 90+1), Филипп (Гилавоги, 82), Баку – Вегорст

"Унион": Люте – Шлоттербек (Бюльтер, 68), Кнохе, Фридрих – Ленц (Гисельман, 68), Ингвартсен (Эндо, 46), Грисбек, Гентнер, Триммель (Рюэрсон, 75) – Муса (Крузе, 68), Похьянпало

Предупреждение: Мбабу (31)

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