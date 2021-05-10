Бавария может побороться за Джейдона Санчо

Полузащитник дортмундской "Боруссии" Джейдон Санчо попал в сферу интересов очередного топ-клуба.

По информации The Telegraph, 21-летним английским футболистом заинтересовалась "Бавария", которая является соперником "шмелей" по Бундеслиге. Мюнхенский клуб, на днях в девятый раз подряд ставший чемпионом Германии, готов побороться за Джейдона с другими грандами в летнее трансферное окно.

В нынешнем сезоне хавбек принял участие в 24 матчах Бундеслиги, в которых забил 8 голов и отдал 9 результативных передач.