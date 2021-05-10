  1. UA-Футбол ⚽
  2. Германия
  3. Бавария может побороться за Джейдона Санчо
В тренде
Германия
Германия

Германия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Бавария может побороться за Джейдона Санчо

Германия
(1 голосов)

Джейдон может остаться в Бундеслиге

Бавария может побороться за Джейдона Санчо

Новина українською

Полузащитник дортмундской "Боруссии" Джейдон Санчо попал в сферу интересов очередного топ-клуба.

По информации The Telegraph, 21-летним английским футболистом заинтересовалась "Бавария", которая является соперником "шмелей" по Бундеслиге. Мюнхенский клуб, на днях в девятый раз подряд ставший чемпионом Германии, готов побороться за Джейдона с другими грандами в летнее трансферное окно.

В нынешнем сезоне хавбек принял участие в 24 матчах Бундеслиги, в которых забил 8 голов и отдал 9 результативных передач.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Боруссия (Дортмунд) Бавария (Мюнхен) Джейдон Санчо
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...