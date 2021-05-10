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Бавария может побороться за Джейдона Санчо
Джейдон может остаться в Бундеслиге
Полузащитник дортмундской "Боруссии" Джейдон Санчо попал в сферу интересов очередного топ-клуба.
По информации The Telegraph, 21-летним английским футболистом заинтересовалась "Бавария", которая является соперником "шмелей" по Бундеслиге. Мюнхенский клуб, на днях в девятый раз подряд ставший чемпионом Германии, готов побороться за Джейдона с другими грандами в летнее трансферное окно.
В нынешнем сезоне хавбек принял участие в 24 матчах Бундеслиги, в которых забил 8 голов и отдал 9 результативных передач.
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