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Тренер Падерборна возглавит Кельн

Германия
(1 голосов)

Баумгарт пошёл на повышение

Тренер Падерборна возглавит Кельн

Новина українською

"Кельн" объявил о назначении главным тренером Штеффена Баумгарта, который начнет работать с командой предстоящим летом.

Контракт со специалистом рассчитан на два года. На данном посту он сменит Фридхельма Функеля.

"Мы очень рады, что Штеффен Баумгарт выбрал "Кельн". Он проделал выдающуюся работу в "Падерборне" за последние несколько лет", - заявил управляющий директор клуба Хорст Хельдт.

Напомним, что "Кельн" занимает семнадцатую строчку в турнирной таблице Бундеслиги.

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В статье: Кёльн Штеффен Баумгарт
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