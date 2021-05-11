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Тренер Падерборна возглавит Кельн
Баумгарт пошёл на повышение
"Кельн" объявил о назначении главным тренером Штеффена Баумгарта, который начнет работать с командой предстоящим летом.
Контракт со специалистом рассчитан на два года. На данном посту он сменит Фридхельма Функеля.
"Мы очень рады, что Штеффен Баумгарт выбрал "Кельн". Он проделал выдающуюся работу в "Падерборне" за последние несколько лет", - заявил управляющий директор клуба Хорст Хельдт.
Напомним, что "Кельн" занимает семнадцатую строчку в турнирной таблице Бундеслиги.
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