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Бундеслига. Шальке – Герта 1:2. Берлинцы выбираются из зоны вылета
Важная победа для гостей
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Бундеслига, 31-й тур (отложенный матч)
Гельзенкирхен, "Фелтинс-Арена"
"Шальке" 1:2 "Герта"
Голы: Арит (6) – Боята (19), Нганкам (74)
"Шальке": Фарманн – Мустафи, Сане, Очипка – Колашинац, Арит, Идризи (Скрибски, 77), Флик, Беккер – Хунтелар (Раман, 77), Хопп.
"Герта": Шволов – Пекарик, Боята, Альдерете, Платтенхардт – Дарида (Аскасибар, 58), Тузар – Радонич, Дилросун (Михельбринк, 76), Лекки (Лукебакио, 58) – Пионтек (Нганкам, 58).
Предупреждения: Арит (43), Мустафи (54), Колашинац (68) – Дарида (50), Лукебакио (67), Боята (68)
Удаление: Лукебакио (88)
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