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Бундеслига. Шальке – Герта 1:2. Берлинцы выбираются из зоны вылета

Германия
(1 голосов)

Важная победа для гостей

Бундеслига. Шальке – Герта 1:2. Берлинцы выбираются из зоны вылета

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Бундеслига, 31-й тур (отложенный матч)

Гельзенкирхен, "Фелтинс-Арена"

"Шальке" 1:2 "Герта"

Голы: Арит (6) – Боята (19), Нганкам (74)

"Шальке": Фарманн – Мустафи, Сане, Очипка – Колашинац, Арит, Идризи (Скрибски, 77), Флик, Беккер – Хунтелар (Раман, 77), Хопп.

"Герта": Шволов – Пекарик, Боята, Альдерете, Платтенхардт – Дарида (Аскасибар, 58), Тузар – Радонич, Дилросун (Михельбринк, 76), Лекки (Лукебакио, 58) – Пионтек (Нганкам, 58).

Предупреждения: Арит (43), Мустафи (54), Колашинац (68) – Дарида (50), Лукебакио (67), Боята (68)

Удаление: Лукебакио (88)

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В статье: Герта (Берлин) Шальке (Гельзенкирхен)
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