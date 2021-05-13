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РБ Лейпциг – Боруссия Д 1:4. Дубли Санчо и Холанда приносят Дортмунду Кубок Германии
Нагельсманн остался без трофеев с "быками"
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Кубок Германии. Финал
Берлин, Олимпийский стадион
"РБ Лейпциг" 1:4 "Боруссия" Дортмунд
Голы: Ольмо (71) – Санчо (5, 45+1), Холанд (28, 87)
"РБ Лейпциг": Гулачи – Клостерманн, Упамекано, Хальстенберг – Мукиеле (Лаймер, 62), Забитцер, Кампль (Форсберг, 62), Айдара (Хенрикс, 70) – Ольмо, Хван (Нкунку, 46) – Серлот (Поульсен, 46)
"Боруссия": Бюрки – Пищек (Менье, 89), Аканджи, Хуммельс, Геррейру – Джан, Беллингем (Азар, 46), Дауд (Дилейни, 74) – Санчо, Холанд (Рейна, 90+2), Ройс (Брандт, 90+2)
Предупреждения: Упамекано (45+1), Ольмо (81) – Джан (15), Беллингем (25), Дауд (50), Санчо (81), Хуммельс (90)
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