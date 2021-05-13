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Свен и Ларс Бендеры объяснили обстоятельства одновременного завершения карьеры в 32 года

Германия
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Через 15 лет после начала

Свен и Ларс Бендеры объяснили обстоятельства одновременного завершения карьеры в 32 года

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Братья-близнецы Свен и Ларс Бендеры из немецкого "Байера" завершают футбольную карьеру - и если первый имеет возможность сыграть прощальный поединок, то второй лечит травму мениска и на поле точно не появится.

Оба 32-летних защитника говорят о том, что вынуждены покончить с футболом как раз из-за травматичности.

За последние несколько лет я каждый раз получал травмы, они мешали мне с постоянной игровой практикой. А мне не хочется наблюдать за игрой со стороны, это не мое, - говорит Ларс.

Нам сказали, что мы вредим сами себе. А есть только одно тело. Нам зачастую советовали поменьше работать на тренировках. Мы попробовали. Но не получилось. Из-за всей боли, с которой приходится передвигаться по полю, исчез смысл в этом, мы не могли играть на 100 процентов. Тот, кто нас знает, поймет, что мы не хотим мошенничать. Мы существуем полностью или вообще не существуем, - говорит Свен.

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После завершения карьеры Свен и Ларс, сообщает Kicker, вернутся на малую родину - федеральную землю Бавария.

На протяжении своей карьеры мы смотрели на все нестандартно и строили что-то рядом с футболом. Но пока не будем рассказывать, поскольку это наша частная жизнь и она не имеет ничего общего с футболом. Мы всегда держали это в себе.

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В статье: Свен Бендер Ларс Бендер Байер (Леверкузен)
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