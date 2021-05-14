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Джейдон Санчо установил рекорд в финале Кубка Германии, который в этой же игре побил Эрлинг Холанд

Германия
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Потрясающие ребята

Джейдон Санчо установил рекорд в финале Кубка Германии, который в этой же игре побил Эрлинг Холанд

Getty Images / Global Images Ukraine

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Крайний полузащитник дортмундской "Боруссии" Джейдон Санчо забил два гола в первом тайме финального поединка Кубка Германии с "РБ Лейпциг" (4:1).

Читайте такжеРБ Лейпциг – Боруссия Д 1:4. Дубли Санчо и Холанда приносят Дортмунду Кубок Германии

В возрасте 21 года и 49 дней английский вингер стал самым молодым автором дубля в решающем матче в истории немецкого локального турнира.

Тем не менее, через 42 минуты, за 180 секунд до конца встречи, достижение Санчо побил его же одноклубник – Эрлинг Холанд. Норвежец оформил дубль в возрасте 20 лет.

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В статье: Боруссия (Дортмунд) кубок Германии Джейдон Санчо Эрлинг Холанд
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