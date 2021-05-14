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Джейдон Санчо установил рекорд в финале Кубка Германии, который в этой же игре побил Эрлинг Холанд
Потрясающие ребята
Getty Images / Global Images Ukraine
Крайний полузащитник дортмундской "Боруссии" Джейдон Санчо забил два гола в первом тайме финального поединка Кубка Германии с "РБ Лейпциг" (4:1).
В возрасте 21 года и 49 дней английский вингер стал самым молодым автором дубля в решающем матче в истории немецкого локального турнира.
21 - @Sanchooo10 (@blackyellow) is the youngest player to score a brace in a @DFBPokal_EN final at the age of 21 years and 49 days. Wow. #RBLBVB pic.twitter.com/txMIOV9gOQ— OptaFranz (@OptaFranz) May 13, 2021
Тем не менее, через 42 минуты, за 180 секунд до конца встречи, достижение Санчо побил его же одноклубник – Эрлинг Холанд. Норвежец оформил дубль в возрасте 20 лет.
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