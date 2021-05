Джейдон Санчо установил рекорд в финале Кубка Германии, который в этой же игре побил Эрлинг Холанд

Крайний полузащитник дортмундской "Боруссии" Джейдон Санчо забил два гола в первом тайме финального поединка Кубка Германии с "РБ Лейпциг" (4:1).

В возрасте 21 года и 49 дней английский вингер стал самым молодым автором дубля в решающем матче в истории немецкого локального турнира.

21 - @Sanchooo10 (@blackyellow) is the youngest player to score a brace in a @DFBPokal_EN final at the age of 21 years and 49 days. Wow. #RBLBVB pic.twitter.com/txMIOV9gOQ